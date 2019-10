Heróis divertem crianças no hospital Unimed Ilhotas

Com a proximidade do Dia das Crianças, a Unidade Unimed Ilhotas levou personagens de histórias para interagir com os pequenos que entraram no pronto atendimento na quarta-feira (09) e quinta-feira (10).



O Batman, a Emília (Sítio do Pica-Pau Amarelo) e o Capitão Jack Sparrow (Piratas do Caribe) se uniram à criançada na brinquedoteca para lembrar como é importante a diversão acontecer em grupo.

Ademir Costa, que trabalha com palhaçaria, diz que trabalhar com criança, com o lúdico, com o mágico, revigora a alma. “Cada criança é um universo e ela traz esse universo para a gente. E a gente, fantasiado, vive essa festa que é o universo infantil” – enfatiza ele, que se fantasiou de Jack Sparrow.

O Batman foi representado por João Victor de Castro Lima, estudante de enfermagem. “O que mais me motiva é a felicidade no olhar dessas crianças. A criança entra em contato com o personagem que ela vê nas historinhas, que ela vê pela televisão. É um prazer imenso só de ver esse sorrisinho delas” - contou.

A personagem da Emília ganhou vida com a Raphaela Noronha de Britto, promotora de vendas. “Cada vez que chega uma criança aqui, a gente se encanta cada vez mais. E esse é o verdadeiro sentido do Dia das Crianças: se encantar cada vez mais com elas” – finalizou.





Fotos: Ascom/Unimed Teresina