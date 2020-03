Governo anuncia compra de 10 mil kits de exames e criação de 100 novas UTIs

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, anunciaram, neste domingo (22), a compra de 10 mil novos kits diagnósticos do coronavírus e a criação de 100 novos leitos de UTIs. Além disso, haverá a aquisição de respiradores; reforço nos estoques de insumos hospitalares; esquema especial de gestão de leitos e treinamento de serviços de saúde para ativação de protocolo único de atendimento.

Os novos leitos de UTIs estarão distribuídos por todos os hospitais regionais do estado. Serão 10 novos leitos no Hospital Natan Portela, 20 no Hospital Getúlio Vargas, 10 leitos no Hospital da Polícia Militar, 10 leitos na Maternidade Evangelina Rosa e 10 leitos no Hospital Infantil Lucídio Portela, somente em Teresina.

Já no interior serão instalados leitos extras de UTI no Hospital Justino Luz, em Picos (10 leitos); no Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba (5 leitos); no Hospital Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato (10 leitos); no Hospital Tibério Nunes, em Floriano (5 leitos) e no Hospital Manoel de Souza Santos, em Bom Jesus (10 leitos). Os outros hospitais da rede estadual contam com respiradores, sala de estabilização e leitos de internação clínica reservados.

De acordo com Florentino Neto, a Secretaria da Saúde também contará com 15 leitos de UTI no Hospital Universitário e 20 no Hospital São Marcos. A Prefeitura de Teresina também anunciou o Hospital do Monte Castelo como hospital de referência na rede municipal. “Estamos todos trabalhando conjuntamente para garantir todo o suporte para os pacientes que positivarem para a Covid-19 e precisarem de tratamento intensivo”, revela o gestor.

O anúncio foi realizado pelo secretário de Saúde, Florentino Neto( Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

O Piauí também já fez solicitação ao Ministério da Saúde para a habilitação de 20 leitos de UTI que já estão em funcionamento por meio de custeio integral com recursos do Estado.

A Secretaria da Saúde também determinou a compra de kits com capacidade para até 20 mil testes da Covid-19; aquisição de 164 aparelhos respiradores; e compra de insumos para profissionais de saúde dos hospitais estaduais, incluindo: 240 mil máscaras descartáveis, 3 milhões de luvas, 80 mil litros de higienizadores em gel e 288 mil aventais, além de máscaras cirúrgicas e óculos descartáveis.

Outra medida é a elaboração de um esquema especial de gestão de leitos hospitalares na rede pública e, se necessário, na rede privada, podendo determinar a eventual suspensão de cirurgias eletivas (não urgentes) para priorizar a internação de pacientes com quadros respiratórios agudos e graves.

“Estamos fortalecendo a rede para garantir atendimento adequado aos casos mais graves nos períodos de picos de transmissão, evitando mortes. Essa é determinação do governador Wellington Dias”, assegura Florentino Neto.

