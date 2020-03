FMS investiga oito casos suspeitos de Coronavírus em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está investigando oito casos suspeitos do novo Coronavírus em Teresina. Trata-se de pessoas que apresentaram sintomas similares ao de gripe, como febre, tosse e dificuldade para respirar e também viajaram para áreas de risco ou tiveram contato com pessoas suspeitas. Os dados foram apresentados durante reunião com o prefeito Firmino Filho e a Diretoria de Vigilância em Saúde, nesta sexta-feira (13).

Durante a reunião, foi discutido conjuntamente métodos para aperfeiçoar as ações de enfrentamento ao Coronavírus na capital piauiense, a exemplo da ampliação de locais de coleta de exames, direcionados a casos suspeitos. “Atualmente, todos os hospitais da Prefeitura de Teresina fazem essa coleta de secreção respiratória. Estamos discutindo esta ampliação com as equipes de saúde e, em breve, divulgaremos os novos locais”, afirma o diretor de Atenção Básica da FMS, Kledson Batista.

O prefeito Firmino Filho ressaltou que o mundo vive uma pandemia do Coronavírus e que a recomendação é que a população siga os cuidados básicos de prevenção. “É importante mantermos a tranquilidade e fazermos nossa parte para o controle da doença. Já sancionei lei sobre o assunto e a FMS está preparada para lidar com a situação, obedecendo aos protocolos do Ministério da Saúde. Estamos atentos e encarando esse momento com total responsabilidade”.

O presidente da FMS, Manoel Moura Neto, afirmou que, em Teresina, não há nenhum caso confirmado de Coronavírus. “A FMS desenvolveu plano de contingência, está realizando treinamentos periódicos das equipes de saúde e irá reforçar a divulgação de informações sobre a doença na imprensa local. Nesse momento, estamos discutindo mais ações para fortalecimento da rede de saúde para garantir um ágil e eficaz enfrentamento ao vírus. Solicitamos a colaboração de todos no sentido de seguir os cuidados básicos de prevenção”.

Os dados foram apresentados durante reunião com o prefeito Firmino Filho e a Diretoria de Vigilância em Saúde(Foto: Divulgação/PMT)



Em Teresina, do total de casos suspeitos, sete pessoas encontram-se em isolamento domiciliar e uma está isolada em ambiente hospitalar. “Nesse momento, estamos aguardando os resultados dos exames que foram feitos. Desde o início, temos seguido todos os protocolos do Ministério da Saúde. Embora não haja vacina ou medicamento específico para combater o Coronavírus, tem medidas de suporte que estão sendo implementadas”, ressalta a diretora de vigilância em saúde da FMS, Amariles Borba.

O Coronavírus é o nome de uma família de vírus que causa infecções respiratórias e que tem se espalhado por vários países. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença tem baixa letalidade e 80% dos casos são leves. Diante de caso suspeito, a equipe de saúde notifica a equipe da Diretoria de Vigilância em Saúde da FMS, observando o quadro clínico do paciente e o roteiro de viagem do paciente nos últimos 14 dias. É feita coleta de exames e isolamento da pessoa com suspeita de infecção.

Segundo o médico infectologista da FMS, Kelsen Eulálio, os sintomas do Coronavírus são similares ao de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar. “É preciso que a população adote medidas de prevenção e fique atenta aos sinais. Se necessário, procure uma unidade básica de saúde ou hospital e também informe o seu roteiro de viagem. Geralmente, é uma doença leve ou moderada, mas alguns casos podem ficar graves”, finaliza.

