FMS faz chamado para segunda dose da vacina contra HPV

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou um chamado alertando pais e responsáveis sobre a segunda dose da vacina conta o HPV. Devem-se vacinar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Basta ir até um posto de vacinação com documento de identidade e cartão do SUS para tomar sua dose da vacina.



De acordo com a FMS, Teresina tem mais de 100 salas de vacina abertas em horário comercial, durante a semana para o atendimento. “A primeira parte da campanha de vacinação aconteceu em março. Agora é a hora de tomar a segunda dose, que deve ser tomada seis meses depois da primeira”, explica Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS.

Foto: Marcelo Carvalho/Agência Brasil

A diretora alerta que existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, dos quais 40 podem infectar a região genital e provocar cânceres, como o de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, e outros podem causar verrugas genitais. Os principais vírus são combatidos com duas doses da vacina de HPV.

Poliomielite e Sarampo

A FMS divulgou ainda que a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo segue até a próxima sexta-feira (14). A meta é atingir 95% do público alvo. Em Teresina, 48.878 crianças de 1 a menores de 5 anos precisam tomar a dose contra a Pólio e Sarampo. Apenas 75% do público alvo foi vacinado até o momento.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

A diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba explica que as duas doenças representam um grande risco à saúde do brasileiro. “Pedimos que pais e responsáveis levem seus filhos para tomar a vacina. A Poliomielite é uma doença altamente infecciosa causada por um vírus que invade o sistema nervoso e pode causar paralisia total em questão de horas. Já o sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que é espalhado por tosses e espirros, contato pessoal próximo ou contato direto com secreções nasais ou da garganta”, relata.

A diretora conta ainda que a vacinação de rotina em crianças, combinada com campanhas de imunização em massa em países com altas taxas de casos e mortes, são estratégias-chave de saúde pública para reduzir as mortes pelas doenças em todo o mundo.

Da redação