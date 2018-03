'Eu negava os sinais', conheça uma história de superação contra a depressão

Muito se fala sobre a depressão. A doença está na TV, nos jornais e nas estatísticas. Preocupa autoridades e organizações de saúde. Mas, e quando é com a gente? É fácil perceber e reconhecer somente pelo que lemos e "ouvimos falar"?

Quem trilhou o caminho até o tratamento diz que o processo está longe de ser simples. De fato, a história da engenheira Cecília Oliveira é uma amostra disso. Aos 37 anos, ela finalmente chegou a uma psicóloga que a ajudou em 2017 depois de um longo processo sufocando emoções e procurando paliativos. “Eu negava os sinais, achava que a depressão nunca ia me pegar”, conta. “Falando hoje parece simples, mas o processo foi longo até aqui... bem longo.”

Cecília conta que foi em 2005 que ela sentiu os primeiros sinais de que estava passando por um processo depressivo. “Mas aí eu achei que era a rotina pesada que eu levava em São Paulo”, lembra. “Nesse ano, eu mudei sem lenço nem documento para Recife com a esperança de que tudo iria melhorar.”

Em Recife, Cecília passou a praticar atividade física e esportes também em busca de uma maneira de lidar com o que sentia. Ela fez trilhas de bicicleta, começou a se envolver com diversos grupos, fez amigos, conheceu novas pessoas... mas sentiu que ainda faltava alguma coisa, que algo estava acontecendo.

“A atividade física realmente ajuda. Ela te tira daquela zona... [de depressão]. Tem efeitos positivos, mas não é tudo”, diz. No fim, Cecília chegou à conclusão de que Recife não seria a solução minimizar o que ela estava sentindo. “O lugar era incrível, lindo e cheio de belezas naturais, mas eu não me encontrava na cidade”, conta.

Ela, então, largou tudo e voltou para São Paulo em 2010. Ficou um tempo sem trabalhar por vontade própria, mas logo arrumou um emprego. “Me considero com sorte’, diz. Nesse momento, conta Cecília, ela ainda achava que as mudanças dariam um novo sopro de vida para as emoções negativas que a circundavam. Novamente, reconhece, estava enganada.

Cecília durante a sua passagem por Recife (Foto: Arquivo Pessoal)

A saída da negação

A rotina de São Paulo começou... tudo aparente estava no lugar e se encaixando até que, nesse novo trabalho, Cecília teve a primeira percepção de que ela precisava encarar o que sentia com mais seriedade.

“Eu saí para almoçar e estava com uma sensação horrível, estava muito ofegante sem motivo aparente. Tive que parar e me encostar na parede. Fiquei em pânico”, diz. “E isso aconteceu algumas vezes”, conta.

“Eu senti que aquilo não era normal. Eu senti que era um gatilho para entender que não dava mais para negar. Eu precisava me tratar”, reconhece.

Ela conta que, na época, uma amiga do trabalho indicou uma psicóloga que trabalhava com meditações e visualizações voltada para mulheres. “Eu participei de muitos encontros e, pra mim, foi incrível, mas eu ainda não tinha encontrado um caminho”.

“Eu percebi que eu ainda estava na fase da negação. Eu me sentia bem, mas ainda tinha alguma coisa errada.... Eu tinha problemas de me expor, de falar, de dizer a minha opinião”, diz.

Foi só quando Cecília se separou do companheiro da época que ela de fato procurou uma terapia individual. “Não foi legal, foi uma situação difícil. Então, eu decidi procurar uma psicóloga. Foi aí que eu assumi de verdade", conta.

"Ela falou com todas as letras [que eu estava com depressão]. Até, então, eu não achava que eu era uma pessoa depressiva, mas aquilo que eu estava sentindo, hoje eu entendo como um processo depressivo que só vinha aumentando ao longo do tempo”, finaliza.

A engenheira apostou na atividade física para superar os sintomas, mas ainda não era o caminho, diz ela (Foto: Arquivo Pessoal)

“Apesar de todos os processos de resgate, eu ainda precisava me olhar no espelho e dizer que eu tinha depressão, que eu precisava me cuidar, e pra mim foi muito bom ultrapassar essa barreira, procurar uma profissional e procurar o tratamento."

Cecília encontrou uma terapeuta que trabalha com "Terapia Cognitivo Comportamental", uma linha da psicologia que, grosso modo, analisa pensamentos que deflagram comportamentos e emoções negativas.

O terapeuta ouve o paciente e dá sugestões de outras maneiras possíveis de se enxergar a mesma situação. O intuito é a substituição de pensamentos negativos por outros capazes de deflagrar outros comportamentos e, quem sabe, emoções mais positivas.

Como procurar ajuda

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é caracterizada por uma falta de interesse contínuo em atividades antes prazerosas e uma sensação de aperto e de tristeza constante.

Se esses sentimentos passaram de duas semanas, diz a entidade, está na hora de procurar ajuda.

Outros sinais são: falta de energia, comer muito ou comer pouco, dormir muito ou pouco, ter a concentração reduzida, ter dificuldade para decidir sobre as coisas mais simples, ter fadiga e sentir um constante sentimento de culpa, de falta de esperança, e de que se é inútil. Em casos mais graves, pensamentos suicidas e comportamentos destrutivos também constituem um alerta.

O tratamento para a depressão é eficaz, diz a OMS, e é feito com antidepressivos, terapias de fala com profissionais qualificados ou com a combinação de ambos.

O começo da superação



Cecília conta como a psicoterapia foi, paulatinamente, ajudando-a a superar situações negativas em várias áreas: não por que elas deixaram de ser o que são, conta Cecília, mas porque ela percebeu que era possível olhar para os fatos de outra maneira.

Uma das mudanças, por exemplo, foi na forma como ela passou a ver as questões de trabalho. “Se a minha ideia não era bem vista, eu ficava arrasada, eu ficava profundamente triste e fracassada... eu me sentia fracassada como profissional. Hoje, eu enxergo como uma oportunidade de fazer melhor. É uma outra visão”, diz.

A engenheira também começou a aceitar melhor o fim de amizades com o tratamento. “Eu ficava muito prostrada e me autoflagelava. Eu me condenada por conta disso. E, pra mim, hoje isso está mais tranquilo”, diz.

“Na época, eu não parava para analisar que a minha rotina era diferente de outras pessoas e que se, hoje, a amizade não é tão próxima e presencial, isso é algo natural.”

A terapia ajudou Cecília a começar a ver as coisas de uma maneira diferente (Foto: Arquivo Pessoal)

A retomada da autoestima também foi um processo importante da terapia. “A terapia me ajudou a me aceitar fisicamente porque eu não me achava bonita também. Eu já estava num processo tão... era tudo muito negativo, eu sempre me sentia um fracasso.”

“Outro ponto que foi muito transformador: Eu dividia a minha vida em caixinhas, tinha a caixinha profissional, da família, da amizade; então, hoje eu percebi que não tem divisões. Eu não posso me comportar como uma pessoa no meu ambiente de trabalho e ser uma outra completamente diferente com os meus amigos”, diz.

“Eu tinha muitas máscaras... não no sentido de ser uma pessoa falsa, mas como uma forma de autodefesa. Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos pela minha formação e me colocava como uma pessoa muito séria. Isso me pesava demais. Tinha a necessidade de sempre impor um respeito no ambiente de trabalho e aquilo, acredito, foi um dos gatilhos para o que eu sentia”, finaliza.

Para quem está sofrendo, algumas indicações de quem passou por isso



A mudança para começar a sair da depressão não foi de uma hora para a outra, diz Cecília. "É um processo longo e diário", conta.

Ela explica que a atenção aos sinais internos é importante, mas também é preciso ter a percepção de que as atividades que se busca para sair da tristeza podem apenas mascarar o problema e trazer emoções positivas passageiras.

“A diferença é assumir, não negar os sintomas, e realmente procurar ajuda”, diz. “Também tem pessoas que estão próximas e tentam nos ajudar, com a melhor das intenções, mas hoje eu digo que às vezes aquilo não é a melhor ajuda. Elas dizem: ‘você vai sair dessa, faz uma atividade física que tudo vai melhorar'... e não é bem assim."

“Procure ajuda. Não tem problema algum. Faça uma pesquisa do tipo de tratamento, peça indicações. Tem vários tipos”, aconselha.

“Digo para não ter medo e ir. Se está sentindo algum sintoma e, no meu caso, eu sentia sintomas físicos, procure ajuda. Foi quando eu comecei a sentir esses sintomas mais físicos, que eu procurei, mas eu não precisava ter chegado a esse ponto se eu tivesse recorrido antes”, conta.

“Mas eu recorri no meu tempo. Cada um tem o seu. E eu estou muito contente e muito grata a tudo o que vem acontecendo.”

