Em dois anos, Sistema de Regulação realizou mais de 35 mil atendimentos

Utilizando a tecnologia para modernizar os atendimentos à população, o Sistema de Regulação Hospitalar da Fundação Municipal de Saúde (FMS) completou dois anos e já atingiu a marca de 35.806 ocorrências. São autorizações para internações hospitalares e transferências de pacientes de um hospital a outro. Agora, é tudo feito de forma online e coordenado por médicos reguladores que atuam 24 horas por dia.



“Tudo é feito com base em critérios técnicos. O sistema de regulação deu agilidade, eficiência e transparência ao trabalho”, ressalta o presidente da FMS, Charles Silveira. “Diariamente estamos avançando nos processos de trabalho e fluxos regulatórios em nossa cidade para beneficiar os usuários que nos procuram”, completou.

A diretora de regulação da FMS, Vitória Urbano, relembra que, antes, quando havia necessidade de transferência de um paciente, os médicos dos hospitais de origem e de destino se comunicavam por telefone. “Agora, contamos com médicos reguladores, enfermeiros e ambulâncias específicas para organizar as transferências e todo o processo de solicitação”.

Já nos casos em que o paciente precisa permanecer internado no hospital, o médico deve formalizar pedido de autorização de internação ao SUS. “Antes, havia a necessidade de se preencher um laudo de papel e encaminhava ao SUS. Se tivesse inconsistência, retornava ao hospital, processo que durava dias. Hoje, tudo está mais ágil”, explica Vitória.

De acordo com Juracilia Jericó, gerente de regulação hospitalar da FMS, o sistema de regulação facilitou o acesso das pessoas aos serviços de saúde e contribuiu para a organização da demanda existente. “O paciente passou a transitar no sistema de saúde de forma regulada e tudo isso provocou a organização da rede hospitalar. A rede de saúde de Teresina tem hospitais com perfis assistenciais bem definidos e a população sai beneficiada”.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vem fazendo novos investimentos para melhorar o serviço. Recentemente, foi ampliada a frota de ambulâncias para transferências de pacientes com quadros de saúde estáveis, passando de quatro para sete veículos. A equipe da Central de Regulação também já conta com um espaço próprio.

Fundação Municipal de SaúdeDa Redação