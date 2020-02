Doença do Beijo: risco de infecção cresce no Carnaval

É fevereiro, é Carnaval, é festa! O período mais animado do ano pode ser o cenário perfeito para a mononucleose. Isso porque o vírus Epstein-Barr (VEB), da mesma família do herpes, é transmitido, principalmente, pela saliva e por objetos compartilhados, como copos e canudos. Devido ao modo de contágio, a enfermidade ficou popularmente conhecida como a doença do beijo.



Oito em cada dez brasileiros podem estar infectados por herpes

De acordo com a infectologista Flávia Cunha Gomide, a doença apresenta sintomas que perduram de duas a quatro semanas. "Os principais são febre, gânglios inchados no pescoço, virilhas e axilas, cansaço, dores no corpo, dor e inflamação na garganta e erupção cutânea", revela. Por ter sintomas parecidos com os de outras infecções (como amidalite bacteriana e até HIV em fase muito inicial), ao notar os sinais, é importante procurar um médico para o diagnóstico correto. "Não há um tratamento específico para a doença do beijo. Geralmente, são indicados repouso e medicamentos que amenizem os sintomas", conta Flávia. Dicas de prevenção Tenha hábitos saudáveis. Exercícios, boa alimentação e horas adequadas de sono aumentam sua resistência para se defender contra infecções; Cubra a boca com a parte interna do braço, quando for tossir ou espirrar; Não compartilhe alimentos, pratos, copos e outros utensílios; Higienize as mãos com álcool gel; Mantenha a sua vacinação em dia.

Virgiane Passos