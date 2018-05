Amanhã (12) é o dia D de mobilização da Campanha de Vacinação contra a influenza, também conhecida como gripe. Em Teresina, 32 salas de vacina estarão abertas para garantir a imunização daqueles que se encontram no público-alvo da campanha. A abertura oficial será no Centro Pedro Arrupe, a partir das 8h da manhã.

“Seis hospitais e 26 Unidades Básicas de Saúde nas quatro zonas da cidade estarão abertos até as 17 horas, nós esperamos com isso atender a população”, informa a diretora de Vigilância em Saúde da FMS Amariles Borba. A meta da FMS para a capital é que 193.527 pessoas sejam imunizadas até o fim da campanha, no dia 1º de junho.

Dia D de vacinação contra a Influenza acontece amanhã em Teresina. (Foto: Arquivo O Dia)



O público alvo da campanha contra a gripe é formado por pessoas maiores de 60 anos, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional precisam se vacinar.

“Os portadores de doenças crônicas devem apresentar uma prescrição médica datada de 2018 no ato da vacinação”, alerta Amariles Borba. Se ele for cadastrado em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS), basta se dirigir ao posto em que está cadastrado para receber a vacina. Se o local de atendimento não possuir um posto de vacinação, o paciente deve buscar a prescrição médica na próxima consulta que estiver agendada. Já os professores devem levar um contracheque para garantir sua dose.

A vacina protege contra os vírus influenza A cepa H1N1, A cepa H2N3 e influenza B. “Estes foram os vírus mais frequentes nas síndromes gripais encontrados no hemisfério sul no ano de 2017”, comenta Amariles Borba. As doses são seguras, constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contém vírus novos e não causam a doença. “A vacina da gripe leva de 13 a 15 dias para garantir o benefício amplo ao nosso corpo”, diz a diretora.

ZONA NORTE

UBS Cecy Fortes

UBS Santa Maria da Copidi

UBS Adelino Matos

UBS Poty Velho

Hospital da Primavera

UBS Antonio Noronha

Hospital do Buenos Aires

UBS Cidade Verde

UBS Jacinta Andrade I

ZONA LESTE

UBS Piçarreira

UBS Vila Bandeirante

UBS Santa Bárbara

UBS Planalto Uruguai

Hospital do Satélite

UBS Planalto Ininga

UBS Taquari

ZONA SUDESTE

UBS Renascença

UBS Todos os Santos

UBS Alto da Ressurreição

Hospital do Dirceu

UBS São João

UBS Nossa Senhora da Guia

UBS Dr Carlos Alberto

ZONA SUL

UBS Saci

UBS Irmã Dulce

UBS Cristo Rei

UBS Vila da Paz

UBS Vamos ver o Sol

Hospital do Parque Piauí

Hospital do Promorar

Centro Pedro Arrupe

UBS Portal da Alegria

Centro Social Pedro Arrupe

Da redação