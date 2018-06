Desmembramento do HVU da Reitoria da Ufpi é anulado após reunião

O Conselho Diretor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) acatou o pedido de anulação da Resolução 008/2018, que prevê o desmembramento do Hospital Veterinário Universitário da instituição de ensino. A medida, aprovada em março deste ano, alterava a dinâmica de organização do hospital, desvinculando serviços e deixando vários setores a cargo do departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária. Antes, a Reitoria da instituição de ensino detinha essa responsabilidade.

Foto: Divulgação/UFPI

“Isso fazia com que o hospital deixasse de ser o que ele é hoje, se transformando em um ambulatório de animais, o que poderia influenciar diretamente no funcionamento do hospital, deixando de funcionar 24h, feriados, finais de semana e, ainda, influenciaria no programa de residência”, comenta Ney Rômulo, professor e membro do Conselho Departamental do Centro de Ciências Agrárias da UFPI.

No último dia 12 de junho, estudantes e professores do curso de Medicina Veterinária da instituição se reuniram em protesto para contestar a medida, e encaminharam à administração superior o pedido de anulação.

Com isso, ocorreu na tarde desta segunda-feira (25), uma reunião do Conselho Universitário para discutir a medida. Em nota, a administração da Universidade informou que o conselho aprovou a anulação da vigência da resolução, o que acaba tirando a validade do desmembramento do HVU. Com a decisão, o Hospital Veterinário Universitário (HVU) volta a ser um órgão suplementar, ligado à administração da Universidade Federal do Piauí, ou seja, à reitoria.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano