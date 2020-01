CVV abre inscrições novos voluntários

No mês em que se estimula a sociedade a discutir acerca da questão da saúde mental – o Janeiro Branco, o Centro de Valorização da Vida de Teresina (CVV) irá realizar um curso para capacitação e seleção de novos voluntários.



As inscrições estão abertas e, para ser voluntário do CVV, a pessoa precisa ter disponibilidade de pelo menos quatro horas semanais para o atendimento telefônico das pessoas que buscam apoio emocional; ser maior de idade; e participar do curso de seleção e capacitação de novos voluntários.

O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pela internet, através do e-mail [email protected]; basta informar o nome completo, endereço e telefone para contato. No curso são repassadas as técnicas de apoio emocional, onde se detalham as formas de escuta do outro, além das formas de se conversar com as pessoas, detalhando o “que” e “como” falar.

O curso será ministrado no auditório do Centro Pastoral Paulo VI, localizado na Avenida Frei Serafim, no centro da cidade. A capacitação começa a partir do dia 25 de janeiro e constará de 8 aulas, sempre aos sábados, das 14h às 18h, e aos domingos, das 8h às 12h.

Sobre o CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de três milhões de atendimentos anuais são realizados por 4 mil voluntários pelo telefone 188 ou pelo www.cvv.org.br via chat, e-mail ou carta.

Sobre o suicídio

O suicídio é um problema de saúde pública que mata pelo menos um brasileiro a cada 45 minutos, mais do que a Aids e muitos tipos de câncer, porém pode ser prevenido em 9 de cada 10 casos.