Um menino de 4 anos foi vacinado contra HPV ao invés de receber a imunização contra a gripe em Teresina. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o caso aconteceu no último dia 23 de abril, primeiro dia da campanha, no bairro Vila da Paz, na zona Sul de Teresina. A vacina que deveria ter sido tomada protege contra influenza a H1N1, H3N2 e Influenza A e B. Já a vacina contra o HPV protege contra o vírus do papiloma humano, uma infecção sexualmente transmissível.

Segundo a FMS, o caso está sendo apurado para que sejam tomadas as devidas providências. A informação é de que o erro na administração da dose da vacina tenha ocorrido por falha humana.

A Diretoria de Vigilância em Saúde está monitorando a criança e informa que ela não sofrerá nenhum prejuízo, pois não há nenhum registro na literatura médica de reações adversas à vacina em casos como este.



A população-alvo prioritária da vacina HPV é a de meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, além de mulheres vivendo com HIV na faixa etária de 9 a 26 anos. Já a vacina para gripe está sendo distribuída para grupos prioritários como crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos, professores, profissionais da saúde, grávidas, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, presidiários, funcionários do sistema prisional, indígenas e pessoas com doenças crônicas (diabetes, asma, câncer) ou condições clínicas especiais (doenças respiratórias ou cardíacas, diabéticos, obesos etc.).

Criança recebe vacina de HPV ao invés de vacina da gripe em Teresina. (Foto: Rodrigo Nunes/MS)



FMS aguarda nova remessa de vacina da gripe do Ministério da Saúde

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina já distribuiu nas salas de vacina do município todas as 92.900 doses da vacina contra gripe que foi enviada na primeira remessa do Ministério da Saúde. A meta é vacinar 193.527 pessoas na capital.

Teresina mantém salas de vacina em hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) por toda a cidade e nos turnos manhã e tarde, com doses disponíveis para todo o público-alvo da campanha. A lista de postos e turnos está disponível aqui.

“Nosso estoque acabou na Rede de Frio, local geral da FMS que armazena as vacinas. Mas nas salas de vacinas das unidades de saúde e alguns hospitais ainda existem doses. O que precisamos esclarecer é que essas doses, das salas de vacina, acabando não serão repostas este final de semana, mas somente na próxima semana. Assim que o Ministério da Saúde nos enviar novos frascos”, explica Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde.

O Ministério da Saúde é responsável em enviar as doses da vacina contra a gripe, que protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2. A Secretaria Estadual de Saúde é responsável em fornecer as agulhas para aplicação das doses e a Fundação Municipal de Saúde é responsável pelo armazenamento, distribuição e aplicação das doses na população.

Nathalia Amaral