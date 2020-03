Coronavírus: Sindicato quer suspensão de visitas no Sistema Prisional

Por conta do aumento do número de casos do novo coronavírus, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Piauí (Sinpoljuspi) quer a suspensão das visitas aos detentos que estão nas unidades prisionais do Piauí. A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Justiça, através de um ofício que aponta para os riscos de contágio da doença a partir das visitas de familiares e advogados aos presos.



No documento, o sindicato também ressalta o fato de o Sistema Prisional do Piauí comportar presos de Estados onde já existem casos confirmados do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"Que seja suspensa visitação a presos com a máxima urgência em todas as unidades prisionais do Estado do Piauí, por um período de no mínimo 30 dias, para posterior avaliação e evolução do Coronavírus, que tem avançado pelo Brasil, considerando principalmente que há no Sistema Prisional do Piauí presos oriundos de outros Estados em que há casos registrados [...]”

Sindicato quer suspensão de visitas no Sistema Prisional do Piauí(Foto: Arquivo/ O Dia)

O Sinpoljuspi também alerta para a situação de insalubridade no ambiente das unidades prisionais e para a superlotação, fatores que, segundo a categoria, podem potencializar o risco de contaminação.

A categoria ainda cobra que seja montando um plano de ação entre o governo do Estado e os municípios que possuem unidades prisionais e solicita aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“[...] Que seja providenciada a aquisição e disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual(EPIs), vestimentas de proteção contra a pandemia e materiais necessários à prevenção de servidores, presos, e visitantes das Unidades Prisionais e na sede da Secretaria de Justiça tais como: máscaras, álcool gel, luvas, entre outros pertinentes”, diz um trecho do ofício, assinado pelo presidente do Sinpoljuspi, Kleiton Holanda.

Por meio de nota, a Secretaria de Justiça informou que 'as visitas nas unidades penais seguem normalmente'. A pasta também reitera que 'seguirá as recomendações do Ministério da Saúde e do Departamento Penitenciário Nacional quanto a situação do Coronavirus (Covid-19)'.





Natanael Souza