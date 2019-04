Comissão Nacional aprova Residências Médicas do HGV

A Comissão Nacional de Residências Médicas, do Ministério da Saúde, aprovou pela continuidade dos programas de Residências Médicas do Hospital Getúlio Vargas(HGV). A plenária foi realizada hoje, 28, em Brasília, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, do reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, da diretora geral do HGV, Fátima Garcez, e da coordenadora do Comissão Estadual das Residências Médicas, Jozêlda Duarte.



O Governo do Piauí apresentou ao Ministério da Educação pedido de manutenção das residências médicas do HGV, para isso, inclui o pagamento dos bolsistas na folha de pagamento do servidor. “A proposta foi bem recebida pela Comissão e aprovada pelo plenário. Uma medida eficaz tomada pelo governador Wellington Dias e que traz uma solução definitiva para a formação desses profissionais”, analisa Florentino Neto.

Em fevereiro, a Comissão Nacional decidiu pelo descredenciamento do programa de Residências Médicas, apresentando um prazo para que o Governo apresentasse uma solução para o pagamento regular dos residentes, que foi apresentada hoje, 28, e que será regulamentada por meio de lei estadual.

“Defendemos a qualidade da estrutura do HGV, dos preceptores do Hospital, a qualidade da residência médica, a importância dessas residências médicas para o Piauí e para a saúde do Estado, que traz importantes resultados tanto aos profissionais como também para a população”, afirma Florentino.

