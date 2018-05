Com 8 casos confirmados e 1 morte, cobertura vacinal de H1N1 é de 9%

Os municípios do Piauí ainda não conseguiram alcançar um percentual adequado na cobertura vacinal contra Influenza. De acordo com o sistema de informação da Secretaria Estadual de Saúde, apenas 8,92%, ou pouco mais de 61 mil pessoas do público prioritário foram imunizadas. A campanha de vacinação teve início dia 23 de abril.



Municípios maiores como Piripiri, Oeiras e Parnaíba só alcançaram entre 4% e 9% da meta, aproximadamente. Os que tiveram a melhor cobertura vacinal foram os municípios de Barro Duro e Hugo Napoleão, com cerca 55% e 40% da meta. Em Teresina, somente 15,9% do grupo prioritário foi imunizado. Mais de 130 municípios piauienses ainda não informaram no sistema sobre suas coberturas vacinais.

A Sesapi informou que já tinha enviado aos municípios 388 mil doses da vacina contra a Influenza. Hoje, mais de 120 mil doses foram entregues, totalizando cerca de 510 mil. Este ano, por motivo de produção da vacina, o Ministério da Saúde está entregando em sete etapas.

O diretor da Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde, Herlon Guimarães, explica que as doses são distribuídas aos municípios logo que são recebidas pelo Ministério da Saúde. “Hoje, nós recebemos mais uma etapa, correspondente a 15%, fazendo um total de 63% já de doses distribuídas”.

Herlon Guimarães alerta que os municípios devem informar a cobertura vacinal no sistema de informação. “Nós percebemos uma cobertura vacinal muito baixa. Pedimos para que todos os municípios, façam, coloquem no sistema essas informações, para que possamos monitorar, acompanhar a aplicação da vacina. Se o município está tendo dificuldade, enquanto competência de Estado, podemos auxiliá-los, para tomar as medidas e assim melhorarmos cada vez a vacinação daquele município”.

Neste ano, oito pessoas foram confirmadas com o vírus H1N1 no Piauí e uma delas, um motorista da Sesapi de 52 anos, teve a morte confirmada ontem (06). As outras pacientes são todas mulheres: duas irmãs de 19 e 22 anos, duas idosas, uma mulher de 54 anos e uma gestante que esteve internada no hospital do Buenos Aires. Esta chegou a ser internada, mas teve alta e se recupera em casa.

Os municípios a seguir foram os que tiveram a melhor cobertura vacinal:

Barro Duro - 55,15 %

Hugo Napoleão - 39,98%

Barra d’ Alcântara - 38,30%

São Gonçalo do Piauí - 36,03%

Anísio de Abreu - 34,10%

João Costa - 32,35%

Curralinhos - 29,46%

Alegrete do Piauí - 27,41%

Francisco Ayres - 25,78%

Pedro Laurentino - 24,05%

As maiores cidades do Estado tiveram a seguinte cobertura vacinal:

Bom Jesus – 18,57%

Floriano - 15,10%

Teresina – 15,9%

Piripiri – 8,44%

Oeiras – 6,39%

Parnaíba – 3,98%

Nayara Felizardo