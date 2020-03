Caso suspeito de Coronavírus é monitorado pelo hospital regional de Picos

Um caso suspeito de Coronavírus está sendo monitorado pela equipe médica do Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos, região sul do estado. A informação foi confirmada pela direção da unidade de saúde, através de uma nota divulgada na tarde deste domingo (08).



De acordo com as informações preliminares, um jovem de 19 anos que esteve em viagem com a família nos últimos dias por quatro países da Europa apresentou sintomas como febre, cefaleia e tosse ao retornar para a cidade onde reside, Francisco Santos (PI), .

O jovem, acompanhado de seus familiares, deu entrada na manhã deste domingo no Hospital Regional Justino Luz.

De acordo com a nota enviada pela direção da unidade, foram realizados todos os procedimentos estabelecidos pelo protocolo do Ministério da Saúde.

“A família seguindo a recomendação do ministério da saúde procurou o hospital de referência, nesse caso o Regional Justino Luz, em Picos. Desde a sua entrada no hospital o paciente foi acompanhado pela direção administrativa, coordenação de enfermagem e pelo médico infectologista. Foram feitos os exames de triagem e a amostra colhida foi encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN”, diz a nota divulgada pela unidade de saúde.

O jovem deu entrada na manhã deste domingo no Hospital Regional Justino Luz, em Picos (Foto:Reprodução)

Ainda de acordo com a direção do Hospital Justino Luz, após a realização dos exames e coleta de material o paciente foi liberado. “O paciente encontra-se em casa sem nenhuma gravidade”, diz a nota.

A expectativa é que o material coletado comece a ser analisado nas próximas horas pelo Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN

Até o momento, o Centro de informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Piauí (CIEVS-PI) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), que coordena as ações de prevenção e combate ao Coronavírus, ainda não se manifestou sobre o caso.





Confira a íntegra da nota divulgada pelo hospital:

Foram feitos os exames de triagem e a amostra colhida foi encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN. O PACIENTE ENCONTRA-SE EM CASA SEM NENHUMA GRAVIDADE.

De acordo com o Ministério da Saúde, pessoas que viajaram para área de transmissão local nos últimos 14 dias e apresentam febre e, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório precisa procurar uma unidade hospitalar, pois estes são considerados casos suspeitos.

ATÉ O MOMENTO NÃO EXISTE CASO CONFIRMADO DO CORONAVÍRUS EM PICOS E MACRORREGIÃO.

Natanael Souza