Câncer de fígado mata mais de 44 mil brasileiros em 5 anos em todo o órgão

O carcinoma hepatocelular (CHC), mais conhecido como câncer de fígado, tem feito milhares de vítimas pelo mundo, sendo o 5º câncer mais comum entre os homens e o 7º mais comum em mulheres. No Brasil, segundo pesquisa divulgada pela Bayer em março deste ano, 44 mil mortes foram registradas de 2011 a 2015 devido ao CHC. Apesar de não estar entre os países com maior incidência da doença, o Brasil registra altas taxas de mortalidade – fato que preocupa as autoridades de saúde.

“O carcinoma hepatocelular é a forma mais comum de câncer de fígado primário e é responsável por aproximadamente três quartos dos casos. Alguns começam como um único tumor que se espalha para outras partes do fígado, enquanto outros começam como vários pequenos nódulos cancerígenos. Este tipo é mais frequentemente visto em pessoas com cirrose. Em todos os tipos de tumores malignos do fígado, a doença pode sair do órgão e se espalhar para outros locais, o que chamamos de metástase”, explica o hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Flair Carrilho.

Segundo o especialista, por ser uma doença silenciosa, muitos pacientes se descuidam da prevenção e dos exames de rotina que poderiam diagnosticar o carcinoma hepatocelular em estágio inicial, quando as chances de cura são maiores. Prova disto são os números apresentados pelo DATASUS, que indicam que, no Brasil, apenas 10% dos diagnósticos da doença foram feitos em estágios iniciais, enquanto 62% foram feitos em estágio muito avançado, quando apenas tratamentos paliativos podiam ser recomendados.

“Geralmente, quando o paciente é diagnosticado com câncer de fígado, ele já vem de doenças hepáticas que poderiam ser diagnosticadas a tempo de tratar e acompanhar uma possível evolução para o CHC. Mas, ele já chega ao especialista diagnosticado e em terminalidade”, aponta o oncologista Roberto Gil, que faz parte do Serviço de Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Gil destaca ainda que esta subnotificação das doenças de base que podem levar ao CHC, como as hepatites virais e a cirrose alcoólica, é uma realidade que precisa ser mudada, sobretudo com campanhas de conscientização da população, facilitação do acesso a exames e consultas na rede de atenção básica e ambulatorial de média complexidade, bem como na linha de cuidados para o paciente hepatopata.

Virgiane Passos