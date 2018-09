Campanhas itinerantes reforçam estoque do Hemopi

Doar sangue é fundamental e deve ser um ato realizado periodicamente, para que se mantenha o estoque do material à disposição de quem mais precisa. O Hemopi realiza campanhas de doação de sangue diariamente no próprio prédio do hemocentro, assim como faz coletas internas por meio de convites a empresas e campanhas itinerantes. Este foi o caso da ação realizada ontem (4), na sede do Tribunal de Justiça do Piauí. Lis Marreiros é servidora do TJ-PI e doadora há cerca de 14 anos. “Eu já costumo doar sangue, faz bastante tempo. Eu comecei a doar para ajudar. Sempre vou ao Hemopi, pelo menos duas vezes por ano e quando tem [campanha] aqui no Tribunal também”, conta.

Após o agendamento da campanha itinerante junto ao Hemopi, é feita a divulgação prévia da ação e dos critérios que tornam a pessoa apta para a doação. O mesmo passo a passo do hemocentro é feito com os doadores da campanha itinerante: o cadastro, teste de anemia e a triagem clínica (com médico ou enfermeira). Se o candidato à doação estiver apto, é encaminhado à sala de coleta, onde é colhida uma bolsa de sangue e uma pequena quantidade para realização dos exames. A seguir, o doador recebe um lanche.

Hortência Rocha é supervisora de coleta externa do Hemopi e explica que, com essas campanhas, o hemocentro espera fidelizar cada vez mais pessoas. É considerado um doador fidelizado aquele que doa pelo menos duas vezes por ano. O máximo permitido de doações para o homem é quatro vezes ao ano e à mulher de três vezes.

Além disso, a idade para doar foi ampliada, para mais e para menos. Menores de idade podem doar sangue, a partir dos 16 anos, com autorização prévia do pai, mãe ou tutor legal. A idade máxima para doação é um dia antes dos 70 anos.



Servidores do TJ-PI participaram da ação e ressaltam a importância do ato para quem precisa. Foto: Elias Fontinelle/ODIA



Sangue tem validade

Hortência Rocha, supervisora de coleta externa do Hemopi, diz que é necessária a doação constante, tanto no próprio hemocentro quanto através das coletas externas, porque o sangue possui um prazo de validade.

“O componente mais utilizado na transfusão é a hemácia e só dura entre 35 a 42 dias. Por isso, a gente precisa de doadores diariamente. Distribuímos sangue para todos os hospitais de Teresina, da rede pública ou privada, e também para o interior do Estado”, explica.

“Dependemos da atitude das pessoas de quererem doar. Não é um ato só de cidadania e solidariedade, é também disponibilidade, doação, atitude. Muitas vezes, a pessoa se acomoda e não vai até o Hemopi”, reforça.

