Campanha de vacinação contra Influenza inicia nesta quarta-feira

Inicia nesta quarta-feira, dia 10, a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que deve vacinar, somente no Piauí, 894.873 pessoas. A campanha segue até o dia 31 de maio, sendo que o dia 4 de maio será o Dia D, com mobilização em todos os municípios.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, conclama o público-alvo para a vacinação, “medida eficaz para reduzir possíveis complicações de uma gripe. “Ao se vacinar, o indivíduo fica protegido ainda de doenças respiratórias mais graves, evitando ainda internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza”.



A campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã - Foto: Arquivo O Dia

A população deve ficar atenta quanto ao público prioritário da vacinação contra influenza, que é formado por:

- Crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Puérperas

- Trabalhador de Saúde

- Professores

- Indivíduos com 60 anos ou mais de idade

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

- Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade. É obrigatória apresentar a prescrição médica.

Este ano, a Campanha tem duas novidades: uma, a idade da criança foi estendida para menor de 6 anos de idade. Até o ano passado, era menor de 5 anos. Além disso, a campanha será em duas etapas, sendo que na primeira, de 10 a 19 de abril, serão atendidas prioritariamente as crianças e gestantes.

Confira o calendário de vacinação contra a Influenza

De 10 a 19 de abril:

Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes

De 22 de abril a 31 de maio

Todos os grupos prioritários

No período, também será feita a atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, as doses serão entregues em seis etapas. O Piauí recebeu 385.505 doses, o que corresponde a 100% de cobertura para crianças e gestantes, primeiro grupo a receber a vacina.

A coordenadora de Imunização, Kássia Barros, explica que as doses recebidas já foram enviadas aos municípios e, à medida, que as demais cheguem no Estado, serão transportadas imediatamente às Regionais de Saúde.

Secretaria de Estado da Saúde do Piauí