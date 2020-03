Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (23), e vai até o dia 22 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também conhecida como gripe. Nos primeiros dias serão vacinados os maiores de 60 anos e os trabalhadores da saúde.

O objetivo da vacina é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo para a vacinação.

A campanha foi antecipada em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19) que assola o Brasil, e que se caracteriza por complicações respiratórias semelhantes às da gripe. “Essa vacina vai evitar o adoecimento de pessoas por gripe, ajudando no manejo no caso de termos uma epidemia de covid-19 em Teresina, já que menos pessoas com síndromes gripais vão aparecer”, explica Kledson Batista, diretor de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

A vacina protege contra os vírus que causam a influenza A H1N1, H3N2 e influenza B (Foto: Arquivo / O DIA)



A vacina protege contra os vírus que causam a influenza A H1N1, H3N2 e influenza B. Para evitar aglomerações nas unidades de saúde, a campanha será dividida em etapas, sendo que até 15 de abril, serão imunizados exclusivamente as pessoas maiores de 60 anos e os trabalhadores da área de saúde. “Todas as salas de vacina do município já estão abastecidas para receber esse público”, informa a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba. No caso dos profissionais de saúde, no ato da vacina eles devem comprovar sua condição por meio da apresentação de um contracheque atualizado (dos últimos 3 meses) ou documento similar.

A diretora faz um apelo aos idosos para que não deixem de se imunizar, pois são uma camada da população mais suscetível ao vírus e com mais chances de agravamento da doença, que nestes casos pode levar a internações e até mesmo a morte. “A vacina é muito importante para se proteger contra essa onda de síndromes respiratórias que nós estamos enfrentando na estação chuvosa, já que o ambiente de muita umidade favorece o crescimento de vírus”, alerta Amariles Borba.

Da Redação