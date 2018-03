Aumenta número de casos notificados de febre amarela no Piauí

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (1º) as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 28 de fevereiro de 2018), foram notificados seis casos de febre amarela no Piauí. Destes, três foram descartados e três permanecem em investigação. Em janeiro, o número de casos notificados da doença era de apenas três no estado, sendo que um já havia sido descartado e dois continuavam em investigação.



Com esse número, o Piauí fica atrás apenas da Bahia e empata com Alagoas, entre os estados do Nordeste com número de casos notificados da doença. O estado baiano teve 33 notificações da doença no mesmo período, enquanto Alagoas teve também seis casos de febre amarela notificados.

Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, foram confirmados 723 casos de febre amarela no país, sendo que 237 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em investigação, neste período.

No ano passado, de julho de 2016 até 28 fevereiro de 2017, eram 576 casos confirmados e 184 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

Nathalia Amaral, com informações do Ministério da Saúde.