Após dois meses, CRM-PI decidirá sobre interdição da Evangelina Rosa

Após dois meses da decisão pela interdição da Maternidade Evangelina Rosa, principal maternidade pública do Piauí, o Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM/PI) irá decidir se faz a desinterdição ética ou se mantém a punição. A reunião extraordinária para deliberar sobre a interdição será realizada na próxima quinta-feira (21), a partir das 19h. A Interdição Ética já dura dois meses, completados no dia 21 de janeiro.

Para dar o aval sobre a desinterdição da maternidade, a diretoria e demais conselheiros do CRM-PI estiveram na manhã desta quarta-feira (30) na Maternidade Dona Evangelina Rosa realizando uma nova inspeção do local. Segundo o CRM-PI, a visita foi decisiva para avaliar se o Conselho mantém ou não a punição.

A presidente do CRM-PI, Mírian Palha Dias Parente, informou que a vistoria, iniciada desde as 7 horas da manhã, teve vários pontos positivos, dentre as várias irregularidades apontadas em relatório técnico. Segundo ela, a começar a Sala de Admissão foi totalmente reformada e, conforme exigência do Conselho, a mesma passa a contar com uma sala de estabilização para as pacientes que dão entrada na maternidade.

“Estamos verificando que houve muitos avanços desde as últimas vistorias. O pagamento de salários de terceirizados do mês de novembro foi feito e o mês de fevereiro será pago até 10 de fevereiro. Na farmácia não tem falta de estoque de medicamentos e os insumos não estão em falta nem nas UTIs e nem no centro cirúrgico. O laboratório, que tinha muita falha e atraso na entrega de exames, está fazendo toda entrega em tempo hábil. Outra grande melhoria é a entrega da construção da Sala de Material de Esterilização e Desinfecção”, informou.

Durante a vistoria, o CRM-PI também identificou que a maternidade conta com um Raio X novo com boa estrutura no local, antes havia problemas com equipamento velho em manutenção. Apesar disso, em algumas alas de enfermarias, ainda existem problemas estruturais, principalmente com relação a piso e banheiros.

De acordo com o Conselho, ainda foi registrado muito risco e sujeira oriundos do piso, completamente soltos em corredores, enfermarias e até na sala de procedimentos, onde os profissionais de saúde atendem aos recém-nascidos na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca) e também na Ucinco. Há também problemas de infiltração e banheiros com pisos quebrados, vasos sanitários e pias velhos e danificados. O secretário de Saúde, Florentino Neto, informou que na próxima semana, a partir de terça-feira (5), uma empresa começa a reforma do piso e banheiros, começando pela Ala D, onde ficam as enfermarias.