A prevenção de doenças está em suas mãos

O assunto do momento na área da saúde e que preocupa a população mundial é o coronavírus. Fiz uma matéria sobre o assunto e repercuto aqui também.



Segundo o Ministério da Saúde são 15 casos suspeitos em seis estados brasileiros, nenhum deles confirmado até agora. Felizmente nenhum no Piauí. Mas neste período chuvoso que estamos no estado, com ele vem os vírus oportunistas, como a gripe e resfriados e que possuem alto poder de transmissão.

Independente do vírus que esteja circulando, um dos cuidados básicos para se evitar doenças é o simples ato de lavar as mãos. Simples, não é? Simples, mas muita gente deixa de fazer este ato. E logo a mão, que é uma parte do corpo que tem muito contato entre uma pessoa e outra. Mãos que usamos para fazer muita coisa e que costumamos passar na boca, nariz, praticamente todo o corpo. ”Quando a gente lava as mãos, é retirado os vírus transitórios e que podem passar para alimentos e outras pessoas”, revela a infectologista Rosânia Maria, que pede que as pessoas não esqueçam de fazer o ato sempre que possível.

Na matéria da TV O Dia, a infectologista mostra como a Organização Mundial da Saúde sugere, desde 2004, como deve ser feita a higienização das mãos. Se você tiver interesse e curiosidade em saber como faz basta procurar o vídeo na internet. A dra. Rosânia também chama atenção para o cuidado com insetos como moscas e mosquitos, que são grandes transmissores de doenças. “Os mosquitos que picam e podem transmitir doenças como dengue, zica e chicungunha são até mais preocupantes para nossa realidade atual. Houve um aumento grande no ano de 2019”, alerta. Nesta época de chuva é um detalhe que não pode ser esquecido e a prevenção é muito simples também: manter os ambientes das casas sempre limpo e evitar poças d’água.

Quando higienizar as mãos?

Em casa: Há várias situações em que a higienização de mãos é obrigatória: antes, durante e depois do preparo de qualquer alimento; antes de tocar em qualquer coisa que vá à boca do bebê; antes e depois de pegar numa pessoa doente; após coçar ou assoar o nariz; antes e depois das refeições; após ir ao banheiro; antes e depois de tratar algum machucado ou ferimento; depois de trocar fraldas ou ajudar uma criança a se limpar; depois de tocar, alimentar ou limpar um animal; depois de manipular a comida ou objetos de seu gato ou cachorro e depois de tocar no lixo.

No hospital: Ao chegar ao quarto do paciente para visitá-lo, higienize as mãos para não trazer micro-organismos de fora. Ao sair do quarto, também. Se for participar de algum cuidado ao paciente, lembre-se de que é necessário higienizar as mãos antes e depois do contato. Acompanhantes também podem observar se o profissional de saúde está higienizando suas mãos.

Zan Viana - ODIA TV