Salipi abre espaço para jovens autores da internet

No auge da internet e do uso das redes sociais despon­tam novos autores que levam a literatura para o ambiente virtual. Com uma linguagem própria, conseguem democra­tizar o universo literário, atrair jovens leitores e incentivar o hábito da leitura. Hoje (06), esses nomes que estão fazen­do sucesso nas plataformas online ganham espaço para um bate-papo dentro da pro­gramação do Salão do Livro do Piauí – SALIPI, que está acontecendo durante a sema­na na Universidade Federal do Piauí – UFPI.

Nacionalmente reconhe­cidos, Matheus Rocha, res­ponsável pelo instagram @ neologismo, e Diego Vinicius, do perfil @escritordiegovini­cius, juntos somam mais de um milhão de seguidores na internet. Os dois chegaram a Teresina para uma roda de conversa, logo mais à noite no Salipi, junto com o trio de au­tores piauienses B-R-O-BRÓ, formado por Afonso Celso, Laís Rosa e Alexandre Noleto, que também se projetaram nas redes sociais.

O trio, segundo os autores, surgiu para que, juntos, pu­dessem crescer e fortalecer a literatura no ambiente virtual. “Como somos os escritores de maior visibilidade, a gen­te quis dá essa cara de Piauí. Pegamos o B-R-O-Bró e trou­xemos para as nossas caracte­rísticas e perfis. O Afonso é o bondoso do grupo, a Laís gos­ta de rosas e é o nome artístico dela e eu, que sou o mais velho da turma, fiquei como ombro amigo. É um nome forte que remete a nossa terra e leva um pouco de nós”, explica Alexan­dre Noleto.



Com mais de 350 mil segui­dores em seu perfil, Alexan­dre Noleto conta que tudo surgiu como hobbie, mas que percebeu que a internet ajuda a conectar as pessoas. “Todo artista quer ver a sua arte sendo vista. No meu caso, comecei por hobbie mesmo. Comecei fazendo rimas com música. Mas vi na internet um canal para as pessoas ve­rem aquilo que estava crian­do. Comecei no facebook e, depois, mais tarde, fui para o instagram. A princípio sem uma página formatada. De­pois que conheci o Afonso comecei a adaptar para uma linguagem de internet”.

Para Laís Rosa, a jovem à frente do instagram @uma­nordestinacitou, o segredo do sucesso por trás dessa geração de autores virtuais está na es­sência de cada um. Segundo ela, o público tem um acesso rápido ao conteúdo e vai se identificando com tudo aquilo que o escritor publica. A con­sequência disso é a aproxima­ção com o mundo da literatura e um aumento no interesse pe­los livros físicos.

“A gente escreve muito algo do cotidiano, experiências, e quando a gente coloca na in­ternet a gente vê que há uma identificação. Acredito muito que vem da essência. O su­cesso vem de você cativar as pessoas. É maravilhoso você escrever algo e aquilo tocar as pessoas de alguma forma. Acredito muito que as pessoas da internet vêm comprando os livros físicos e aumentando a leitura tanto entre os jovens como entre os adultos”, co­menta.

