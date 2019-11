Ziza Carvalho volta à Alepi e nega mágoa com deputados titulares

A quinta-feira (28) foi marcada pelo retorno de Ziza Carvalho (PT) à Assembleia Legislativa. Terceiro suplente da coligação governista, ele assumiu a vaga deixada pela deputada Jannaina Marques (PTB), que deixou o legislativo para voltar ao comando da secretaria de Infraestrutura.

Ao conceder a primeira entrevista após reassumir a cadeira na Alepi, Ziza Carvalho afirmou que está tranquilo e negou qualquer insatisfação com os deputados titulares que ocupavam secretarias, que voltaram à casa no mês de setembro para participar das discussões a respeito das novas operações de crédito e do orçamento de 2020.

“Não fica nenhuma aresta, isso faz parte do jogo democrático, cada um faz o que a sua consciência diz. O cargo é dos titulares. Eles resolveram voltar, votaram as matérias que queriam voltar. Alguns ficaram até a votação do orçamento, outros nem retornaram ainda. Acredito que a base aliada do governador vai resolver o resto das pendências, quem for ter que assumir secretaria, ainda vai assumir. A vida continua”, afirmou.

Ziza Carvalho é o terceiro suplente a retornar para a Assembleia Legislativa. Além dele, B.Sá(Progressistas) e Warton Lacerda(PT) também já haviam reassumido os mandatos, substituindo Zé Santana(MDB) e Fábio Novo(PT), que voltaram para o secretariado estadual.

Biá BoakariNathanael Souza