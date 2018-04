Zé Hamilton diz não ter dúvidas que PTB e JVC apoiam Dias

O suplente de deputado estadual Zé Hamilton (PTB) afirmou ontem (3) que não tem dúvidas que o PTB vai apoiar a reeleição do governador Wellington Dias (PT) e que o empresário João Vicente Claudino vai seguir o partido na mesma direção. O parlamentar petebista comenta ainda que uma vez com o empresário filiado ao partido, a sigla fica com condições de pleitear uma vaga na chapa majoritária e o nome de JVC agrega valor ao grupo político, podendo ocupar o espaço de candidato a vice-governador ou ao Senado.

Zé Hamilton deixou nessa semana o exercício de deputado estadual e já foi prefeito de Parnaíba, segunda maior cidade do Piauí, por três mandatos. Hamilton lembrou que a grande maioria dos líderes do PTB são favoráveis a alternativa do partido continuar na base do governo estadual. Na semana passada, deputados estaduais do PTB se reuniram com o empresário João Vicente Claudino para discutirem os rumos da sigla nas eleições deste ano.



Zé Hamilton diz que petebistas tiveram conversa com João Vicente e devem buscar vaga em chapa (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



“O senador João Vicente Claudino sempre foi um homem de entendimento e dialogo. Nossa bancada tinha vá- rios deputados que estavam ocupando cargos de secretá- rios no Governo. Então não tem como fazer parte do Governo até hoje e amanhã dizer que ele é ruim”, disse o ex-prefeito de Parnaíba, acrescentando que João Vicente sempre pontuou que defendia apenas uma candidatura forte oposicionista, e sempre se demonstrou contrário a terceira via. “A oposição já tem o candidato dela”, disse Zé Hamilton, se referindo ao deputado Luciano Nunes.

João Vicente Claudino vai se filiar ao PTB na próxima sexta-feira (6). Após o ato, o empresário deve se reaproximar do Governo e o partido vai lutar por uma vaga na chapa majoritária. Além do PTB, o PSD, o MDB e o PDT também querem uma das vagas, enquanto Progressistas e PT lutam para ter duas vagas, cada.

João Magalhães - Jornal O Dia