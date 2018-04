Zé Filho retorna ao PSDB, critica Governo e prega alternância de poder

O ex-governador Zé Filho retornou as fileiras do PSDB nesta quinta-feira (05) em um evento prestigiado pelas lideranças do partido e de outras siglas da oposição, como PSB, Solidariedade e PSL. O discurso de Zé Filho foi de unir as foças para buscar a alternância de poder.

Zé Filho fez duras críticas ao governo atual e disse que a região Norte do Estado estava precisando de mais representatividade. “Viemos para buscar a alternância de poder. O Governo que está aí já está em seu terceiro mandato e nada acontece, só a situação que se encontra, que é desastrosa”, pontuou.



Ato de filiação contou com a presença de lideranças de outros partidos de oposição (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O ex-governador declarou ainda que sua volta ao partido foi com o objetivo de somar à chapa de oposição. “Já fui prefeito, deputado pelo PSDB e depois recebi o convite para retornar [...] é aquela história: ‘ninguém se perde no caminho de volta’. Estamos retornando para fazer uma oposição forte”, ressaltou.

Pré-candidato a deputado estadual, Zé Filho aproveitou o evento para defender a união dos nomes de oposição com o objetivo de mudar o cenário estadual. Os ex-governadores Freitas Neto (PSDB) e Mão Santa (SD) acompanharam a filiação.

Ithyara Borges - Jornal O Dia