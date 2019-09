Zé Filho nega saída do Avante e diz que continua na presidência estadual

O secretário municipal da Juventude, vereador licenciado Zé Filho, garantiu que vai permanecer filiado e no comando do diretório estadual do Avante. Ele afirma que está trabalhando na construção de uma chapa proporcional competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina em 2020.



“Temos trabalhado tentando montar um grupo no Avante. A gente sabe que isso não é fácil, mas acreditamos que vamos conseguir”, Afirmou Zé Filho, que apesar de pregar a permanência , também confirma diálogo com outras siglas. “Sabemos que temos que ter uma opção pra disputar a eleição com chances e possibilidade de brigar por uma vaga na Câmara Municipal”, completou.

Além de Zé Filho, que está licenciado, o Avante conta com mais dois vereadores na Câmara Municipal de Teresina, Nilson Cavalcante e Joninha. A tendência é que apenas Nilson permaneça no grupo.

“Converso com o vereador Nilson todo dia, é um parceiro que temos desde 2016, estamos juntos. A tendência é que a gente continue junto pra onde a gente for, ou no Avante ou em outro partido, preferencialmente no Avante”, disse Zé Filho.

Nos próximos dias 08 e 09 de outubro, Zé Filho participa da convenção nacional do Avante, em Salvador (BA). Durante o encontro, a direção nacional da sigla deve apresentar as diretrizes para a campanha eleitoral do próximo ano.

Natanael Souza- Jornal O Dia