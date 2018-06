Wilson Martins mira Senado e dispara contra Regina e Elmano: 'zero à esquerda'

O ex-governador Wilson Martins (PSB) já anunciou sua pré-candidatura ao Sena­do na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) e tem visitado suas bases no período que an­tecede o pleito, onde, segundo ele, estão insatisfeitas com a falta de assistência dos repre­sentantes políticos do Estado.

Em entrevista a uma rádio local, Wilson Martins criticou os três senadores do Piauí – Ciro Nogueira (PP), Regina Sousa (PT) e Elmano Férrer (Podemos). De acordo com o ex-governador, o grupo foi eleito porque “inventaram imagens e mentiram muito” nas eleições passadas e hoje se configura, para o pré-candi­dato, como “o pior senado de toda história”.



Ex-governador mostra o tom da campanha e foca discurso em críticas aos atuais senadores do Piauí (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Não tem senadores. O úni­co que tem prestígio, que se articula, está gastando muito suas forças, o seu tempo, para se defender de muitas denún­cias da Lava-jato [referindo-se a Ciro Nogueira], e os outros dois são um zero a esquerda, com todo respeito. Nem res­peitado o Piauí não é por isso”, declarou o peesebista.

O ex-governador disse ain­da que acredita na renovação política do Estado, indepen­dentemente de quem será chapa majoritária. “Eu acredi­to na nova postura do eleitor do Piauí, por isso, a gente tem um candidato forte, que não está aparecendo muito bem nas pesquisas e vai chegar lá forte, e vai vencer as eleições”, finalizou Wilson Martins des­tacando o nome de Luciano Nunes.

Ithyara Borges - Jornal O Dia