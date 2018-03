Wilson Martins lidera a eleição para o Senado

Se na eleição para governador, a sondagem espontânea captou seis em dez eleitores indecisos, para o Senado a indecisão é quase total: 84,67% dos entrevistados não sabem ainda em quem votar para senador. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Data AZ, nos dias cinco a oito deste mês, tendo como contratante o Diretório Regional do Partido da Republica (PR) do Piauí.

Na Espontânea nenhum dos postulantes às duas cadeiras do Estado no Senado aparece com mais 2% de intenções de voto. O ex-governador Wilson Martins (PSB) tem 1,58%, enquanto o senador Ciro Nogueira (Progressistas) tem 1,42% das intenções de voto. João Vicente Claudino, que já declarou não ser candidato a senador, aparece com 1,17%, mesmo percentual obtido pelo atual senador Elmano Férrer (MDB). Dr. Pessoa tem 1% e Regina Sousa (PT), que quer ser candidata à reeleição, surge com 0,83%. Silvio Mendes aparece em segundo, mas ele já disse que não será candidato.

Na pesquisa estimulada, o ex-governador Wilson Martins aparece em primeiro lugar, com 16,17%, seguido por Silvio Mendes (Progressistas), com 10,33%. Vale lembrar que Silvio Mendes tem descartado qualquer intenção de disputar cargo na próxima eleição. Robert Rios (PDT, a caminho do DEM) é o terceiro colocado, com 7,25% e o senador Ciro Nogueira, candidato à reeleição tem 6,83%, um pouco à frente do petista Assis Carvalho, que colheu 6,08% das intenções de voto. A petista Regina Sousa teve 4,25% das intenções de voto na pesquisa estimulada, mesmo percentual obtido por Marcelo Castro (MDB). Júlio César (PSD), que ensaia uma candidatura ao Senado, obteve 2,67%.



Wilson Martins lidera intenções de voto para senador (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

O percentual de eleitores indecisos (13,67%) somado aos que não votariam em nenhum dos nomes expostos (26,17) soma 39,74% - ou seja, quatro em dez eleitores não se sentem estimulados a escolher nomes para senador.

Rejeição é pequena para senador

Se para governador a não rejeição aos eventuais candidatos soma pouco mais da metade dos entrevistados (55,17%), para o Senado o índice é ainda maior: 62,17% não sabem ou não opinam quando consultados sobre em quem não votariam para senador. A pesquisa foi aberta, ou seja, sem que fossem apresentados nomes de candidatos a senador.

Ciro Nogueira apareceu como o mais rejeitado, com 8,92%, seguido por Wilson Martins (4,25%), Assis Carvalho (4,17%), Regina Sousa (3,42%), Marcelo Castro (2,08%), Robert Rios (1,83%), Júlio César (1,42%), Silvio Mendes (1,08%) e João Vicente Claudino (1%).

Ficha técnica da pesquisa

Área pesquisa: 55 municípios em 12 territórios de

desenvolvimento.

Nível de confiança: 95%.

Data da realização: 05 a 08 de março de 2018

Margem de erro: 2,8% para mais ou para menos.

Registro na Justiça Eleitoral: Nº PI-04473/2018,

Contratante: Diretório Regional do Partido da Republica

(PR) do Piauí

Estatístico Responsável: Laércio de Souza Araújo

Pesquisa liberada para divulgação a partir de 09.03.18

Data AZ / Jornal O Dia