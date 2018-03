Wilson Martins diz que só definirá candidatura após entendimentos

Apesar de ser apontado como um dos candidatos a senador na chapa encabeçada por Luciano Nunes (PSDB), o ex-governador Wilson Martins garantiu que ainda não está definida a sua pré-candidatura. O presidente do PSB disse ao O DIA que a decisão só deve sair após o im de alguns prazos eleitorais e depois das discussões sobre a formatação das chapas.

“Vou esperar datas importantes, como, por exemplo, 7 de abril, quando encerra-se os limites para desincompatibilizações, janela partidária e filiações, e os prazos de convenções, além do fechamento dos entendimentos para a formatação de boas chapas majoritária e proporcional”, explicou.



Wilson Martins diz que irá aguardar a finalização de alguns prazos eleitorais para deinir por candidatura ao Senado (Foto: Moura Alves/O Dia)



Em uma pesquisa divulgada na última semana pelo Data Az, Wilson Martins apareceu com 1,58% das intenções de votos, enquanto o senador Ciro Nogueira (PP) teve 1,42% e João Vicente Claudino (sem partido), que já declarou não ser candidato a senador, aparece com 1,17%, mesmo percentual obtido pelo atual senador Elmano Férrer (MDB).

“Tenho me dedicado ao estudo e ao trabalho, como médico e como político, talvez seja por isso [intenção dos votos]. Em sendo confirmada minha candidatura ao Senado, e se eleito for, vou saber corresponder, vou honrar a cada segundo o mandato”, declarou o ex-governador.

Com relação à formação da chapa de oposição, Wilson Martins garantiu manter o apoio ao nome indicado pelo PSDB, seja o do deputado Luciano Nunes, que já começou sua campanha como pré-candidato, seja o nome do prefeito Firmino Filho. “Ambos têm boas chances”, destacou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia