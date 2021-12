Werton Costa admite pré-candidatura a deputado estadual em 2022

Reconhecido como climatologista, o professor Werton Costa deve aparecer em 2022 para os piauienses não mais como o especialista na área, mas como pré-candidato a deputado estadual durante as eleições estaduais do próximo ano. Após se filiar ao Solidariedade no mês de julho, Werton Costa já admite a possibilidade da pré-candidatura a uma vaga na Alepi.

“A maioria das pessoas acha que a política é produto, ação para políticos profissionais. A gente que veio da academia (Universidade) compreende que toda ação nossa ela é política. O que chamou minha atenção para a política foi minha atividade de pesquisa. Enquanto eu ficava no gabinete de pesquisa, víamos a realidade por um ângulo. A partir do momento que começamos a andar pelo estado do Piauí e ouvir os reclames dos agricultores, dos pequenos empresários, da sociedade de um modo em geral, a gente percebeu a necessidade do pesquisador também atuar politicamente”, afirmou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Werton Costa comentou que está como um técnico dentro do Solidariedade atuando na formação política da base da sigla com treinamento e com ideias para as políticas públicas que deverão ser apresentadas como propostas na eleição de 2022. Contudo, confirma a tendência de disputa. “Se o partido achar que tem viabilidade, meu nome está posto para uma vaga na Assembleia Legislativa”, disse.

Ele atuou como militante do movimento dos estudantes secundaristas de Teresina e concorreu a uma vaga de vereador da Capital pelo PMDB na eleição 1992, aos 18 anos de idade. Logo depois ingressou na universidade e passou a apostar na pesquisa científica. “Tudo na minha vida foi uma conquista. Sou produto 100% da escola pública até chegar a Universidade. A sociedade precisa de novas opções”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no