Wellington viaja a Curitiba, mas decisão judicial impede visita a ex-presidente

Uma decisão da juíza de execução penal, Carolina Lebbos, proibiu a visita do governador Wellington Dias (PT) ao ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. O chefe do Executivo piauiense integrava comitiva de governadores do Nordeste que planejava visitar o ex-presidente na prisão na terça-feira (10).

A visita estava programada desde o final de semana, mas na decisão à juíza confirmou o que o juiz Sérgio Moro já tinha dito, que o ex-presidente Lula não terá privilégios na prisão e as regras para visitação ao líder político serão as mesmas de outros detentos. Lá em Curitiba, além das visitas de advogados, familiares só podem visitar o detendo nas quartas-feiras.

Após ter conhecimento da decisão, os governadores escreveram uma carta e criticaram novamente a Justiça. “Infelizmente a lei de execução penal não foi cumprida adequadamente e não podemos abraça-lo pessoalmente”, diz trecho da carta assinado pelos governadores.



Lula está preso na PF de Curitiba desde sábado e as visitas no local só acontecem aos sábados. Gestores fizeram carta (Foto: Divulgação)



O governador do Piauí, Wellington Dias, voltou a afirmar que não há nenhuma prova que incrimine o ex-presidente pela prática de qualquer ato ilícito. “Estamos aqui defendendo o cumprimento da Constituição brasileira, da democracia, governadores de diferentes partidos para dizerem da importância da união de todos para que a Constituição seja cumprida”, disse o governador, acrescentando que é muito fácil ser amigo de Lula enquanto ele era presidente da República com grande popularidade. “É nestes momentos difíceis que temos que estar juntos, e estamos aqui na defesa de Lula livre, hoje ele é um preso político”, diz o governador.

Petistas de vários estados fazem vigília nos arredores da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente Lula foi preso no sábado (7) e de lá até agora, tem recebido a visita de advogados.

João Magalhães - Jornal O Dia