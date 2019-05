Wellington vai aguardar emissão de MP para contrair novo empréstimo

O governador Wellington Dias (PT) confirmou nessa segunda-feira (27) que o estado do Piauí aguarda o aval da união para viabilizar um novo empréstimo. De acordo com ele, os governadores de vários estados do país aguardam a emissão de uma medida provisória que deve diminuir a burocracia para os gestores que desejam contrair novas operações de crédito.



“Os empréstimos, a rigor, não necessitam de uma lei ou de uma medida provisória, mas nesse caso, o objetivo do ministro Paulo Guedes e da sua equipe é desburocratizar. a partir da legislação, nós simplificaríamos porque não teria mais uma passagem na Cofiex [Comissão de Financiamentos Externos], teria apenas uma resolução no Senado, ao invés de uma para cada estado. isso encurtaria caminhos”, explicou Dias.



Foto: Arquivo O Dia

Ainda de acordo com Wellington Dias, o valor da nova operação de crédito contraída pelo estado do Piauí pode chegar à R$ 2 bilhões. O valor vai ser definido a partir da avaliação realizada pelo Tesouro Nacional da receita corrente liquida de cada um dos estados. “No caso do Piauí, com o Piauí deve ficar com nota B, há uma tendência de ficar 8% da receita corrente líquida. Aproximadamente, R$ 2 bilhões para quem está com nota B”, pontuou.

A equipe econômica do governo do estado já encaminhou ao Tesouro Nacional e ao Ministério da Economia os dados referentes à receita corrente liquida do estado. A expectativa é que a análise seja concluída nos próximos dias, possibilitando o governo a contrair novas operações de crédito, inclusive com instituições financeiras de outros países.

Natanael Souza - Jornal O Dia