Wellington: 'tamanho das bancadas vai influenciar na distribuição de cargos'

O governador Wellington Dias (PT) confirmou nessa segunda-feira (08) que o tamanho das bancadas deve um ser um dos critérios levados em consideração na hora de definir os espaços que cada partido vai ocupar no secretariado. De acordo com ele, os diálogos para a definição da nova equipe já estão avançados e a nomeação deve acontecer no final do mês de abril.

“O tamanho da bancada pesa positivo. É um sinal que temos uma condição de trabalhar em maior harmonia com o Legislativo e o Estado ganha avançando em propostas importantes. Temos que fazer um diálogo com todos que participaram para conquistar essa vitória, também possam dividir comigo a responsabilidade da gestão”, disse.



O governador diz que pretende estreitar relacionamento com o Poder Legislativo e demais aliados - Foto: Jailson Soares/O Dia



Wellington também voltou a afirmar que apesar dos esforços para agradar a base aliada, os critérios técnicos também devem ter um peso significativo para a formatação da nova equipe administrativa.

“Queremos trabalhar para que nas áreas de atuação que são tipicamente técnicas, termos pessoas que vão atuar com experiência, conhecimento profissional nessas áreas. Ao mesmo tempo, estou fazendo o que a gente chama de contrato de gestão, ou seja, uma pactuação daquilo que é necessário para alcançar os objetivos no nosso programa a partir do estabelecido para cada área”, explicou Dias.

Breno Cavalcante e Natanael Souza - Jornal O Dia