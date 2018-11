Wellington se reúne com governadores do Nordeste para discutir economia

Wellington Dias deve se reunir com governadores da região Nordeste nesta quarta-feira (21). O encontro ocorre após entregar a Carta dos Governadores do Nordeste ao presidente eleito Jair Bolsonaro no último dia 14. Segundo o governador, o objetivo da reunião é discutir a retomada do crescimento do país. “Queremos que o país possa priorizar a pauta Brasil, temas que são a prioridade do povo, que impliquem em crescimento da economia e geração de emprego”, aponta Wellington Dias.



De acordo com informações do Governo do Estado, os governadores do Nordeste veem como saída a retomada de obras na região. Dentre elas estão a transposição do Rio São Francisco e a rodovia Transnordestina. “Em cada estado há um conjunto de obras que gira, gera emprego e assim em todo o Brasil. São cerca de 20 mil obras que hoje estão paralisadas ou caminhando muito lentamente”, informa o governador do Piauí.

Foto: Arquivo/O DIA

Outra pauta reivindicada pelo Nordeste e pelos demais estados, segundo o Governo do Piauí, é a Segurança Pública. Os governadores dos nove estados assinalam para uma maior integração entre os estados e a União na elaboração de um Plano Nacional de Segurança já aprovado pelos chefes de Estado.

Com metas pré-definidas, o Plano de Segurança é planejado para funcionar com fundo próprio. No entanto, para isso ocorrer é necessário o aval da União. “Queremos encaminhar pautas de interesse geral da população. Estamos falando de 61 mil pessoas assassinadas em 2017, destas 40% da nossa região. É um desafio que não pode ser superado apenas a nível estadual, mas sim com uma integração entre municípios, estados e Federação”, avalia Dias.

O governador reeleito comenta ainda sobre o relacionamento do novo presidente eleito com a região Nordeste, onde Bolsonaro perdeu em todos os estados. “Somos uma região de grande potencial na área de energias renováveis, de mineração, de oportunidades no turismo e várias áreas. É uma região que mostrou crescimento quando tem investimentos do governo federal”, pontuou Wellington.

Lucas Albano com informações do Governo do Estado