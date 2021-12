Wellington reúne a base para discutir o “ano da colheita” e quer até três partidos aliados

“2022 será o ano da colheita”, a frase do governador Wellington Dias, dita na manhã desta segunda (06), é um sinal para a base aliada de que o processo eleitoral está em marcha para o próximo ano. O gestor reúne toda a bancada na tarde de hoje, de acordo com informações de bastidor, para apresentar o projeto para 2022 com a intenção de reduzir a base aliada em no máximo três partidos; PT, MDB e PSD. A crise do PL ajudou Wellington no processo, porém a estratégia enfrenta forte resistência no Solidariedade e no Republicanos. Já o PT se nega a receber outros aliados, o que também prejudicaria o projeto.



A redução dos partidos é uma estratégia de sobrevivência para os aliados de Wellington, com o fim das coligações proporcionais quanto menos partidos, maior as chances de formar uma coalizão com mais deputados. Hoje PT, MDB e PSD esperam eleger cerca de 20 deputados, caso a estratégia de concentração dos partidos seja feita, a projeção é de uma bancada com até 24 deputados, algo que daria ampla estabilidade para um futuro governo de Rafael Fonteles.

O governador comentou sobre a reunião e destacou que será um encontro com parlamentares que possuem “responsabilidades” com a gestão estadual. Um balanço de 2021 e as metas para 2022 serão apresentados aos deputados. "É uma reunião que nós fazemos todos os anos, esse ano já fiz com a equipe, agora com os parlamentares que têm responsabilidade comigo, com a equipe de trabalho e que dá essa sustentação. Aqui com o Rafael Fonteles que trabalha comigo, nossa vice governadora Regina Sousa, vamos fazer um balanço das metas e dos resultados deste ano. Vamos estar tratando também para um desafio, uma responsabilidade comum que é o ano de 2022" disse Wellington

O chefe do executivo estadual fez um prognóstico para o ano eleitoral de 2022 e confirmou que cobrará a colheita, os resultados, do trabalho feito nos últimos oito anos. " Ano que vem vamos entrar no ano da eleição, é como no período da colheita, tem o período de plantar e o período da colheita, ano que vem é o ano da colheita. Eleição na minha visão sempre foi o resultado de um trabalho. Agora em 2022 os partidos começam a tomar suas decisões, vamos atuar como um time, tem que todo mundo ser valorizado e fazer a sua parte com esse olhar de equipe, acredito que isso permite que a gente tenha um bom resultado em 2022. Um time pode ter os seus defeitos mas é competente para tocar os projetos", finalizou o governador.

FOTO: CCOM/Divulgação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no