Wellington relata dificuldades para aquisição de respiradores para o Piauí

O governador Wellington Dias (PT) revelou nesta segunda-feira (6), durante entrevista ao programa O Dia News, que o Piauí enfrenta dificuldades para adquirir respiradores e outros equipamentos essenciais ao tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com o chefe do executivo, em pelo menos duas oportunidades, equipamentos adquiridos pelo governo acabaram barrados antes de chegarem ao Estado.



Uma das situações relatadas pelo governador diz respeito à compra realizada de forma conjunta pelos governadores do Consórcio Nordeste, que acabou barrada nos Estados Unidos. “Nesse bloqueio que foi feito de respiradores, tinham 80 para o estado do Piauí. A gente comprou da China, mas era uma empresa americana. Saiu da China para os Estados Unidos, quando chegou lá, foi bloqueado”, relatou Dias.



O chefe do Executivo estadual conversou ontem (6) com a O DIA TV - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com o governador, alguns equipamentos também chegaram a ser barrados dentro do Brasil. “Tivemos uma situação que, mesmo dentro do Brasil, outros 30 respiradores comprados pelo Piauí foram confiscados pelo Ministério da Saúde”, completou.

Apesar das dificuldades relatadas, o governador enfatizou durante a entrevista que a meta do governo do Estado é possibilitar que os equipamentos cheguem à todas as regiões do Piauí, para garantir o atendimento às vítimas da Covid-19. “Estamos aguardando. Infelizmente chegam à conta gota. Chegam 20, chegam 10. Há a necessidade de garantir as condições de atendimento”, disse.

Ainda durante a entrevista, o governador anunciou que o Piauí já gastou aproximadamente R$ 156 milhões no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o recurso foi aplicado em áreas como saúde, segurança e social.

Natanael Souza, do Jornal O Dia