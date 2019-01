Wellington reassume o governo e orienta deputados a buscarem consenso

Ao reassumir o comando do Estado nessa quarta-feira (30), o governador Wellington Dias avaliou o cenário construído na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, com a desistência de Hélio Isaías (PP) e a formação de uma chapa de consenso encabeçada pelo atual presidente, Themístocles Filho (MDB). Para o governador, o consenso entre os dois grupos que pleiteavam o comando da casa é positivo para garantir o bom andamento dos trabalhos em 2019.

“O caminho que eu defendo, desde o inicio, é de buscar o entendimento. A mesa diretora, normalmente, é composta por quem é governo e oposição, e representa o conjunto dos partidos que compõem a Assembleia Legislativa. Vai ser assim na Câmara, vai ser assim no Senado, e é assim em todas as casas legislativas. O entendimento é bom porque, embora a democracia permita que possa ser no voto, possibilita uma situação de acordo”, afirmou.

Wellington Dias falou com a imprensa ao reassumir o governo, na residência oficial, após passar 15 dias de férias com a família em Israel. Foto: Jailson Soares/ODIA

Wellington também confirmou que manteve contato, via telefone, com os deputados, durante as horas que antecederam a confirmação dos nomes que vão fazer parte da chapa. “Eu não posso negar que, consultado por alguns deputados, dei minha opinião favorável ao entendimento”, confirmou.

Na avaliação dos parlamentares, a palavra do governador teve um peso significativo para possibilitar o consenso entre as duas chapas que estavam sendo construídas na disputa pelo comando da mesa diretora.

Ao comentar a candidatura à presidência do deputado estadual Nerinho (PTB), inscrita de forma avulsa nos minutos finais do prazo estabelecido pelo edital, Wellington negou que ainda existam ranhuras entre os membros da base aliada do governo, e informou que ainda vai buscar o diálogo com o parlamentar.

“Vamos dialogar sim com o deputado Nerinho. É um direito dele, apresentar sua candidatura, mas eu entendo que o melhor é construirmos um caminho para uma chapa única”, declarou.

Retorno ao Piauí

Wellington Dias retomou as atividades à frente do Governo do Estado no final da tarde desta quarta-feira (30), após retornar de viagem particular ao exterior. Na oportunidade, o cargo esteve ocupado interinamente pela vice-governadora, Regina Sousa, que na avaliação de Wellington desempenhou bem o papel. “Uma excelente governadora. Trabalhou bem, e deu andamento nas ações do governo”, avaliou.

Natanael Sousa