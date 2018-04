Wellington pede 'foco no trabalho' mesmo durante a campanha eleitoral

O governador Wellington Dias (PT) comandou nesta sexta-feira (20) uma reunião com gestores do Governo do Estado e com sua base na Assembleia Legislativa para fazer um balanço das ações realizadas em sua terceira gestão à frente do Executivo piauiense, iniciada em 2015.

Governador comandou reunião com gestores do Governo e com deputados de sua base (Foto: Jailson Soares / O DIA)

O encontro foi realizado a portas fechadas, no auditório da Secretaria de Cultura do Estado. Ao final, Wellington disse à imprensa que fez um apelo à sua equipe e aos parlamentares para que não continuem trabalhando sem perder o foco por conta da campanha eleitoral.

"Nós apresentamos um quadro daquilo que foram os eixos principais do nosso governo até aqui, e a nossa obrigação é de, até dezembro, seguir trabalhando. Nós somos governo, temos uma missão, temos que trabalhar. Nada de sapato alto. Se a pesquisa sair boa, vamos trabalhar. Se a pesquisa sair ruim, vamos trabalhar. Ou seja, o objetivo é garantir que a gente tenha todo o time em campo", afirmou Wellington.

O governador afirma que o Governo precisa se empenhar no apoio aos municípios atingidos pelas inundações nas últimas semanas, recuperando estradas e assistindo as famílias afetadas, sem, contudo, relegar as ações e obras já em andamento.

"Nós temos que realçar aquilo que é o principal, que é cuidar dos mais pobres, trabalhar a educação, garantir uma infra-estrutura de desenvolvimento, garantir uma maior eficiência, com a modernização do estado e apostar mais fortemente naquilo que traz qualidade de vida. Eu acho que esses eixos são as prioridades", acrescentou Wellington.

A reunião teve início por volta das 17 horas e encerrou cerca de duas horas depois. Além dos deputados estaduais, parlamentares da bancada federal também compareceram ao encontro.

