WD pede apoio de Themistocles para viabilizar novos empréstimos

O governador Wellington Dias (PT) esteve reunido nessa quarta-feira (5) com o presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho(MDB), para tratar do andamento de novos pedidos de empréstimos para o estado do Piauí. A intenção é alinhar as ações do executivo e do legislativo para viabilizar novas operações de crédito.



Ao fazer um balanço do encontro, Themistocles confirmou que até o final de junho o governo deve enviar à Assembleia novos pedidos de empréstimos, que podem chegar a R$ 1 bilhão.



O governo tem ampla maioria no parlamento e não deve encontrar dificuldades - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Todo mundo sabe que o Piauí precisa de recursos para investimentos. O governador está precisando de alguns detalhes junto ao Governo Federal para encaminhar uma solicitação de pedido de empréstimo. O nosso papel é aprovar. Depois que a Assembleia aprova, vai para o Senado Federal, e o Senado Federal aprova. Depois, é esperar o recurso chegar ao estado do Piauí”, destacou o presidente da Alepi.

Os novos empréstimos do estado do Piauí vão ocorrer com o aval do Governo Federal, que vai facilitar o acesso ao crédito para os governadores, em troca da adoção de medidas que proporcionem o equilíbrio fiscal nos estados.

