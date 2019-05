Wellington pede ajuda do BNDES para viabilizar novas PPPs

O governador Wellington Dias esteve reunido com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levi. Durante o encontro, Wellington tratou dos processos burocráticos que inviabilizam o pagamento de valores ainda não quitados pela União durante o processo de federalização da Cepisa, em 1997.



Na oportunidade, o governador também pleiteou o apoio do BNDES na modelagem de projetos de parcerias público-privadas (PPPs). “O Piauí possui hoje uma carteira de investimentos de aproximadamente R$ 6 bilhões. São projetos complexos, realizados em parceria com o Governo Federal, que permitirão mais investimentos”, explicou Dias.

A audiência ocorreu em meio a programação do 31° Fórum Nacional, do qual participaram do painel “Reforma da Previdência, Situação Macroeconômica”. O governador do Piauí, o presidente do BNDES, os secretários especiais da Fazenda e da Previdência, Waldery Rodrigues e Rogério Marinho, além do presidente do Fórum Nacional e homenageado do dia, o economista Raul Veloso.

João MagalhãesNatanael Souza - Foto: Poliana Oliveira/ODIA