Wellington participa de reunião com Temer para discutir segurança pública

O governador Wellington Dias (PT) confirmou que vai participar nesta quinta-feira (1°), de reunião com o presidente Michel Temer (MDB) e demais governadores para tratar sobre a crise da segurança pública no país. O gestor piauiense afirmou que vai apresentar propostas como a criação de um fundo nacional de segurança, assim como já ocorre na saúde e na educação. Além disso, Wellington Dias defendeu mais investimentos em segurança nas fronteiras.

“Na segurança pública, não é uma medida que vai resolver todo o problema. Pelo contrário, tem que ser várias questões, um diálogo e apresentação de várias propostas. No meu caso, entendo ser necessário a criação de um fundo nacional de segurança e um sistema nacional de segurança. Um conjunto de medidas, como a proteção de fronteiras, recursos humanos, tecnologia”, diz o chefe do Executivo estadual do Piauí.



Foto: Arquivo O Dia

Wellington Dias ressalta ainda que o crime no Brasil é organizado e por isso os agentes públicos precisam atuar de forma coordenada. Ele citou ainda que proibindo a entrada de drogas e armas pelas fronteiras, é possível reduzir a criminalidade no país. Os governadores já demonstraram também apoio a legalização dos jogos de azar, levando a arrecadação oriundo dos jogos para financiar o fundo de segurança.

Nessa semana, o presidente Temer (MDB) criou o Ministério da Segurança Pública. A criação da pasta era uma reivindicação antiga e ocorre dias após a decretação de intervenção Na segurança do Rio de Janeiro. Também houve trocas no comando da Polícia Federal e em outras diretorias do Ministério da Justiça.

João Magalhães - Jornal O Dia