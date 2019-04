Wellington garante que secretariado vai ser anunciado ainda no mês de abril

O governador Wellington Dias (PT) quer anunciar a formação o secretariado até o final do mês de abril. Nessa segunda-feira (15), ele começou a intensificar os diálogos com os membros da base aliada, no sentido de viabilizar o entendimento para a formação da nova equipe. Ao menos sete deputados estaduais estiveram no Palácio de Karnak, dialogando com o chefe do Executivo.

“Desde a aprovação [da Reforma Administrativa] na Assembleia Legislativa, iniciei um processo de diálogo. A ideia é fechar o mês de abril tendo a condição de fazer as mudanças que foram acertadas, no sentido de ter coerência com o plano de governo”, disse.

Sobre a convocação de deputados estaduais para assumir secretarias, Wellington afirmou que ainda não há uma definição. “Ainda não está definido, mas será um número bem menor do que foi no mandato anterior”, pontuou.

Até o momento, apenas três nomes da nova equipe do primeiro escalão foram nomeados pelo governador: Fábio Abreu, na Secretaria de Segurança; Osmar Júnior, na Secretaria de Governo; e Elen Gera, na Educação. O restante dos membros do secretariado deve começar a ser anunciado na próxima semana.



O governador diz não ter pressa e o prazo está dentro do acordado com aliados - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



“Primeiro quadrimestre serviu como preparação”, avalia Wellington

Ao comentar o desempenho da administração estadual no primeiro quadrimestre de 2019, o governador Wellington Dias afirmou nessa segunda feira (15) que o período está servindo como uma preparação para que o Piauí alcance um alto índice de desenvolvimento. Segundo ele, as medidas adotadas no início da gestão devem resultar em grandes avanços para o estado.

“Esse primeiro quadrimestre serviu como uma preparação. É a hora de plantar. Agora, vamos cuidar do que foi plantando e garantir lá na frente boas colheitas para o Piauí. Temos um objetivo que é alcançar em 2022 um Piauí com alto índice de desenvolvimento”, afirmou.

Para Wellington, o desempenho do governo no primeiro quadrimestre é positivo, apesar das greves enfrentadas no funcionalismo público. De acordo com ele, medidas para garantir o reajuste salarial das categorias já foram adotadas.

“É claro que eu gostaria que não tivesse tido greve. O problema, de modo concreto, é que não possível tratar de reajuste salarial e aumento de despesas no momento. Todo esforço é para poder sair da LRF e garantir as condições de equilíbrio financeiro, e, a partir disso, apresentar uma proposta”, pontou.

Natanael Souza - Jornal O Dia