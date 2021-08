Wellington fala sobre a expectativa pela visita de Lula ao Piauí

O governador Wellington Dias demonstrou otimismo com a visita do ex-presidente Lula ao Piauí que ocorrerá amanhã. De acordo com chefe do executivo piauiense o momento será de esperança após muitas dificuldades enfrentadas pelo ex-presidente com a prisão, o envolvimento na operação lava-jato e graves problemas de saúde.



Wellington destacou, antes da missa em comemoração aos 169 de Teresina, na Igreja do Amparo, a popularidade de Lula no Piauí e valorizou o momento vivido pelo estado.

“A expectativa é de uma agenda de alguém muito querido aqui no Piauí, é um momento muito importante, onde ele anda é sempre muita esperança.” Afirmou o governador.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!