Wellington diz que recursos do Finisa vão ser usados na retomada de obras

O governador Wellington Dias (PT) comemorou nesta terça-feira (25) a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que autoriza a Caixa Econômica Federal a pagar os R$ 293 milhões referentes à segunda parcela do empréstimo do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). De acordo com o chefe do Executivo, o recurso vai ser utilizado para garantir a retomada de mais de 150 projetos que estão parados.

"Esse recurso ficou um ano e oito meses na conta, parado, por causa de burocracias judiciárias. Fico feliz em ter hoje uma decisão que vai proporcionar a retomada e conclusão de várias obras, espalhadas em 158 municípios do Piauí. São obras de calçamento, asfalto, a adutora do litoral. Obras que são necessárias para o desenvolvimento do estado", afirmou.

Ainda de acordo com o Wellington, o Piauí perdeu mais de R$ 30 milhões por conta do impasse envolvendo a liberação dos recursos. "Aquelas obras que precisaríamos de R$ 315 milhões pra fazer, agora vamos precisar de R$ 350 milhões. Vamos precisar buscar fontes próprias para poder tocar essas obras", pontuou.

