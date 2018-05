Wellington diz que cabe ao governo federal reduzir o preço dos combustíveis

Em meio a greve dos cami­nhoneiros e a crise de abaste­cimento em todo país, muito se discute a respeito da tribu­tação sobre os combustíveis, o que não é diferente no Piauí. Para o governador Wellington Dias (PT), mesmo disposto a colaborar ao enfrentamento da situação, o único capaz de solucionar o problema é o go­verno federal.

“O governo do estado vai tratar com os demais estados, pois sempre nos colocamos a disposição para ajudar. O objetivo é reduzir o preço de combustível, e isso dependia de quem? Apenas de um lado do governo federal, ou da Pe­trobras ou do Presidente da República, o estado ou os municípios não têm nenhum controle sobre esse preço”, afirmou o governador.

Já na tribuna da Assembleia Legislativa (ALEPI), os depu­tados de oposição aproveita­ram para criticar o percentual cobrado pelo governo do Es­tado no valor do combustível. Robert Rios (DEM), líder da oposição na Casa, citou o au­mento do ICMS sobre com­bustíveis, que valerá a partir de janeiro de 2019, e será de 31%.



Governador tem reunido comitê de crise para dialogar efeitos da greve dos caminhoneiros no Piauí (Foto: Moura Alves/O Dia)



Segundo o parlamentar, o governo do Piauí não fez ne­nhum movimento para re­duzir o ICMS sobre os com­bustíveis, defendendo que a Contribuição de Interven­ção no Domínio Econômico (CIDE), retirada pelo Go­verno Federal sobre gasolina, etanol e diesel como forma de baixar o preço nas bombas, seja mantida.

“A nível federal o governo já atendeu às demandas reivindi­cadas pela categoria. Mas e no Piauí?”, indagou o deputado.

O governador, no entanto, afirmou que a alíquota cobrada no estado não atinge os percen­tuais alarmados pelos oposicio­nistas, já que o óleo diesel não foi tratado quando dos reajus­tes do ICMS aprovados no ano passado, e acusou a oposição de fins eleitoreiros. “Entendo que há toda uma busca de aproveita­mento político, eu lamento mas eu quero seguir centrado naqui­lo que é essencial, trabalhar para proteger o interesse maior da população”, concluiu.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia