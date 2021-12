Wellington diz que até a próxima semana espera resolver imbróglio com deputados do PL

O governador Wellington Dias, revelou na manhã desta sexta (03), que espera através do diálogo resolver o problema com o Partido Liberal no estado. Em crise após a filiação de Jair Bolsonaro, a base governista deve passar por profundas mudanças com a saída de vários líderes do PL indo para outras legendas aliadas. Dois deputados já confirmaram a saída do partido, Coronel Carlos Augusto e Dr. Hélio já acertaram a ida para o PSD. O presidente da sigla, Fábio Xavier, também já confidenciou ao governador que deixará a legenda. Resta saber o caminho dos deputados federais Fábio Abreu e Marina Santos.



Wellington destacou que espera solucionar o impasse através do diálogo, e cobrou união na base governista. “O que eu sei é que há diálogo, conversação, em primeiro lugar vamos fazer aquilo que for a melhor decisão para os membros do PL. Tenho pedido sempre que a gente possa fazer isso para que a gente tenha uma estratégia adequada para o conjunto, é um time que se organizou, tinha uma chapa praticamente pronta e organizada” destacou o governador. Além do PSD, partidos como MDB, PSB, Solidariedade e o próprio PT podem receber os deputados insatisfeitos.

Com o fim das coligações proporcionais uma nova estratégia precisará ser feita já que os partidos precisam de uma estrutura maior para atingir o quociente eleitoral. A próxima semana será decisiva de acordo com o governador. “Acredito eu que até a próxima vamos ter bons diálogos. Somos um time, trabalhamos como um time, a ideia é de time sempre fazendo o melhor para todos”, finalizou Wellington Dias.

FOTO: Arquivo ODIA

