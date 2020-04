Wellington Dias volta a se reunir com deputados em videoconferência

O governador Wellington Dias(PT) volta a se reunir com deputados estaduais e membros do secretariado estadual para tratar a respeito dos impactos da pandemia do novo coronavírus no Piauí. O encontro está marcado para o final da tarde deste domingo(05) e deve acontecer por meio de uma videoconferência.

Entre as pautas da reunião de hoje estão a manutenção das medidas de isolamento social e a compra de insumos para fortalecer a saúde estadual no combate à pandemia.

Outra temática que deve ser abordada durante a reunião é a das finanças do Estado e os eventuais impactos econômicos do novo coronavírus. O governo avalia a possibilidade de redirecionar o recurso de operações de crédito contratadas no ano passado, como forma de minimizar os impactos da crise.

Pedir autorização para contrair novos empréstimos também é uma possibilidade levantada pelo governo do Estado e que deve ser discutida com os parlamentares estaduais na videoconferência desta tarde.

Natanael Souza