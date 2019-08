Wellington Dias vai a Parnaíba recepcionar Jair Bolsonaro

O governador Wellington Dias (PT) vai estar em Parnaíba nesta quarta-feira(14) para acompanhar a visita do presidente da República Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela Coordenadoria de Comunicação do governo do estado, que afirmou que o chefe do executivo cancelou a agenda prevista em Brasília, para conseguir participar das solenidades alusivas aos 175 anos de Parnaíba.

A presença de Wellington Dias era dada como incerta até à tarde de ontem (13), uma vez que o governador cumpriria agenda em Brasília, participando da Marcha das Margaridas, evento realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (Contag). O cancelamento da viagem foi anunciado horas antes do momento previsto para o embarque.

Ainda de acordo com a Coordenadoria de Comunicação Social, o convite da prefeitura de Parnaíba chegou ao Palácio de Karnak na última sexta-feira, enquanto Wellington ainda cumpria agenda administrativa na China.

A expectativa é que Wellington Dias e o secretário de governo Osmar Júnior recepcionem o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva logo no desembarque, previsto para às 9h, no aeroporto internacional de Parnaíba.



Dias demonstra interesse em diálogo institucional com o presidente - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Firmino vai desembarcar em Parnaíba no avião presidencial

O prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) vai desembarcar em Parnaíba nesta quarta-feira (14) no avião presidencial, a convite de Jair Bolsonaro. Além do presidente, a comitiva oficial, também conta com a presença de ministros e assessores, e outras autoridades políticas.

Durante o trajeto, a expectativa é que o prefeito apre sente ao presidente da República algumas demandas para a cidade de Teresina, como a liberação de recursos e a continuidade da parceria com o governo federal em áreas estratégicas.

Em recente declaração à imprensa, Firmino fez questão de ressaltar que possui um bom relacionamento institucional com Jair Bolsona ro. “Até agora, o diálogo que tem tido com Teresina tem sido bastante institucional e muito respeitoso. Os programas dos governos anteriores tem tido continuidade. Do ponto de vista institucional, não tenho tido nenhum tipo de problema”, disse o prefeito, na oportunidade.

Firmino cumpriu agenda em Brasília nessa terça feira (13) e se reuniu com membros do Ministério da Economia, para tratar da liberação de recursos para a construção de novas escolas de tempo integral em Teresina. O prefeito de Teresina também participou de algumas reuniões, representando a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Natanael Souza - Jornal O Dia