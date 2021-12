Wellington Dias toma a 3ª dose da vacina contra a COVID-19 e cobra avanço na imunização

O Governador Wellington Dias anunciou, na manhã desta quarta (29), que tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No último dia 18 de dezembro o Ministério da Saúdereduziu o intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 de cinco para quatro meses, para ampliar a proteção contra a variante Ômicron. Em postagem o governador convidou a população para tomar a dose de reforço e valorizou o avançado percentual de vacinação no Estado.



Na última semana o estado do Piauí chegou a marca de 73,20% de sua população com as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que possibilitou a marca de segundo estado brasileiro que mais aplicou a segunda dose dos imunizantes, com relação à população geral, e o primeiro do Nordeste a mais vacinar contra a doença. Porém na última terça (28) a Sesapi confirmou que a variante Delta da Covid-19 está circulando no Estado e já foram registrados 16 casos confirmados. As informações são do Balanço do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, com base em sequenciamentos genéticos realizados pelo Laboratório de Vigilância Molecular (LVM), FioCruz-PI.

Nas redes sociais Wellington Dias valorizou o momento da imunização e cobrou que a população busque o sistema de saúde para tomar a 3ª dose da vacina.

